Evangelho de hoje (Mc 10, 17-30)

Naquele tempo: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou: 'Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?' Jesus disse: 'Por que me chamas de bom?' Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua mãe!' Ele respondeu: 'Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude'. Jesus olhou para ele com amor, e disse: 'Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me!' Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: 'Como é difícil para os ricos entrar no Reino de Deus!' Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: 'Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!' Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: 'Então, quem pode ser salvo?' Jesus olhou para eles e disse: 'Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível'. Pedro então começou a dizer-lhe: 'Eis que nós deixamos tudo e te seguimos'. Respondeu Jesus: 'Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho,

receberá cem vezes mais agora, durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições -

e, no mundo futuro, a vida eterna.

Reflexão – “Dar aos pobres é não viver só para si”

“vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu!” Com estas palavras Jesus nos ensina como poderemos perseguir a perfeição e, assim, acumular um tesouro no céu. Por mais pecadores que sejamos, todos nós temos desejo de santidade e ansiamos progredir no caminho da perfeição. O exemplo do jovem rico é uma confirmação disso. Viver apenas os mandamentos não nos basta. Cumprir a lei é pouco diante do anseio que temos de perfeição, de liberdade, de sair de nós mesmos (as) e alçar o livre arrebatamento dos filhos de Deus, criados à Sua imagem e semelhança. Jesus falou para o jovem rico que ele precisaria vender tudo o que tinha. E nós? O que será preciso vender? Podemos começar admitindo que, primeiramente, precisamos sair de nós mesmos e nos descartar de tudo o que nos aprisiona, escraviza e nos impede de voar para fora da mesmice da nossa vidinha medíocre de “cumprir a obrigação” e amealhar, depositando sobre nós uma carga pesada e levando uma bagagem difícil de carregar que dificulta a viagem que empreendemos. Jesus veio nos salvar do pecado e da morte eterna, por isso, Ele tem em Si todos os atributos de que precisamos para o nosso fortalecimento. Quando Ele nos recomenda, vender tudo para dar aos pobres, é porque sabe que quanto mais nos apegarmos a nós mesmos e à nossa mentalidade egoísta, mais ranzinzas e infelizes seremos. O rico é aquele que é apegado às suas conveniências e não consegue perceber a necessidade dos outros. Dar aos pobres é não viver só para si, é deixar de olhar apenas os próprios interesses para alcançar os interesses de Deus e fazer a Sua vontade. - É difícil para você também vender tudo o que possui e dar aos pobres? – O que é que você possui de tão importante a ponto de tornar impossível a sua entrada no reino do céu? – O que você está amealhando? – O que você já conseguiu deixar para seguir Jesus?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO