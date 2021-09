Evangelho de hoje (Lc 5,33-39)

Naquele tempo: Os fariseus e os mestres da Lei disseram a Jesus: 'Os discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem.' Jesus, porém, lhes disse: 'Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão.' Jesus contou-lhes ainda uma parábola: 'Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha; senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos; porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama; e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo; porque diz: o velho é melhor.'

Reflexão – “coerência de vida”

Fazer apenas por fazer, não nos edifica nem nos ajuda na caminhada para Deus. Por isso, neste Evangelho Jesus nos ensina que todas as coisas têm um momento e o jeito certo de serem realizadas e nos propõe a aproveitar o tempo em que vivemos com coerência e de coração. Percebemos, então, que diante de Deus todos os nossos atos terão o valor proporcional ao que o nosso coração lhes confere. Não podemos querer enxertar na nossa mente ideias e conceitos que estejam fora da nossa maneira de ver e julgar. O que é novo não cabe na mentalidade antiga. O odre e a roupa significam a nossa mentalidade e a nossa maneira de aceitar as observâncias que Deus nos propõe por meio da sua Palavra e dos Seus mandamentos. A maneira como enfrentamos os fatos da nossa vida e a mentalidade com a qual acolhemos as propostas de Deus nos darão a garantia para que as nossas ações diante do Senhor tenham validade. Precisamos, portanto, de um espírito aberto, para acatar as novidades do Evangelho e para viver segundo os mandamentos de Deus. Do contrário, nunca iremos produzir frutos bons e a nossa vida será um testemunho de incoerência. A oração e o jejum são ótimos instrumentos de purificação e de autodomínio, no entanto, só terão eficácia se aplicados no momento necessário. Na festa, o Senhor nos convida a estar com Ele saboreando a Sua companhia e de tudo quanto Ele nos proporcionar. - Você é uma livre ou é apegada ao seu modo de pensar? - Você é capaz de mudar de opinião diante das novidades do Evangelho? - Qual a sua atitude, diante das pessoas quando você jejua? - Você costuma murmurar e se lastimar por causa das boas obras que faz aos outros?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO