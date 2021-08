Evangelho de hoje (Lc 4,31-37)

Naquele tempo: Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: 'O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus!' Jesus o ameaçou, dizendo: 'Cala-te, e sai dele!' Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: 'Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem.' E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.

Reflexão – “Pelo poder do Espírito Santo”

Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus, por isso os Seus ensinamentos eram convincentes e as Suas ações, concretas. A Sua autoridade provinha do fato de que Ele pregava o que vivia e punha em prática o que ensinava. Ele conhecia o que estava ensinando e tinha convicção do que estava falando, pois fora enviado pelo Pai para revelar ao mundo a Sua vontade. Ele não perdia tempo, como nós, discutindo nem batendo boca com as pessoas que eram contrárias à Sua pregação. Conhecia profundamente as Escrituras assim como também as artimanhas do inimigo que tentava confundir as pessoas e as usava como seus instrumentos. Por isso, não demonstrava dúvidas e a Sua vida era o próprio Evangelho. A partir Dele as coisas aconteciam conforme Ele pregava, pois não vacilava e, consequentemente, até os demônios O reconheciam e O obedeciam. Os espíritos maus lhe eram submissos, porque Ele tinha intimidade com o Pai e confiava em todas as instruções que recebia para vencer o Inimigo. Ele tinha plena consciência da sua missão, tinha firmeza e poder. Ele não agia como nós, que às vezes, fazemos as coisas sem convicção, com medo, inibidos e terminamos por dar contratestemunho dos ensinamentos evangélicos. Com efeito, nós podemos também ter consciência de que quando falamos em Nome de Jesus, recebemos Dele a autoridade pelo poder do Espírito Santo que age em nós. A Fé e a coerência da nossa vida em conformidade com a Palavra é que nos farão também ter autoridade em tudo o que pregarmos. Por isso, não podemos ter dúvidas no anúncio do Evangelho. Quando não temos convicção do que falamos e nos intimidamos é porque não estamos deixando com que o Espírito Santo se manifeste por meio de nós. A nossa pregação, portanto, deve ser impregnada pelo poder do Espírito Santo. Aí então, até os espíritos maus reconhecerão que estamos falando em Nome de Jesus, e, por isso, se calarão. - Como você tem transmitido o Evangelho às pessoas? Falando ou vivendo? - Você tem autoridade sobre os “espíritos maus”? O que falta a você para que isto aconteça? – Você acredita que o poder de Deus através de si remove montanhas e expulsa os males? – Você assume toda a Palavra que diz em nome de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO