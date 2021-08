Evangelho de hoje (Lc 4,16-30)

Naquele tempo: Veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: 'O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor.' Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: 'Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir.' Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: 'Não é este o filho de José?' Jesus, porém, disse: 'Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum.' E acrescentou: 'Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.' Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.

Reflexão – “Missão de vida”

Para nós cristãos é sempre muito clara a nossa missão de vida! Basta que tomemos a missão de Jesus como exemplo. Se somos Seus seguidores, também somos consagrados com Ele para anunciar a boa notícia da salvação aos pobres e proclamar a libertação de todos os que estão cativos, cegos e oprimidos pelas correntes do pecado. É pela Palavra que temos acesso a toda revelação de Jesus para nós. E é também a Palavra quem nos capacita a revelar ao mundo que a nossa missão é a mesma de Jesus: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar a graça e a misericórdia do Pai a todos a quem encontramos. Todos nós, batizados em Cristo, temos também esta vocação e incumbência. Pela palavra que anunciamos, pela oração que fazemos ou pelo nosso testemunho, estas coisas acontecem àqueles a quem nos dirigimos. O povo de Nazaré não acreditou em Jesus porque Ele era de casa, mesmo assim Ele não desistia dos seus. Para nós também é difícil anunciar Jesus na nossa casa ou evangelizar as pessoas no lugar onde todos nos conhecem, mas como Ele, também não podemos desistir dos nossos e nem desanimar. Faz parte do processo de evangelização o não ser acolhido nem admirado quando seguimos os ensinamentos de Deus. Assim foi também no tempo de Jesus. Por isso é que Ele nos recorda as figuras de Elias que fez prodígios na vida de uma viúva que não pertencia ao povo de Israel e Naamã, o sírio, que procurou Eliseu longe da sua terra para ser curado da lepra. A nossa missão precisa se realizar mesmo que não tenhamos sucesso onde queríamos ter. - A quem você se sente chamado (a) a evangelizar? Para você o que é evangelizar? – O que você tem feito para atrair os seus para uma vida melhor? – Você tem visto algum progresso na sua família por causa do seu testemunho de vida? – Você continua insistindo? – Você sente o poder do Espírito Santo quando fala no nome de Jesus Cristo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO