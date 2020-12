Evangelho de hoje (Lc 1,57-66)

Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: 'Não! Ele vai chamar-se João.' Os outros disseram: 'Não existe nenhum parente teu com esse nome!' Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: 'João é o seu nome.' No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia, ficavam pensando: 'O que virá a ser este menino?' De fato, a mão do Senhor estava com ele.

Reflexão – “No nome, a missão”

João Batista veio ao mundo com a missão de abrir caminhos para a chegada da Salvação de Jesus. O seu nascimento revela que Deus é o Senhor do tempo e da história quando interveio diretamente na vida de Zacarias e Izabel. Por isso, fatos extraordinários aconteceram com eles, os quais, já idosos experimentaram a grande manifestação do poder do alto. O Espírito Santo agiu poderosamente e até na escolha do nome percebia-se entre Isabel e Zacarias uma unidade perfeita. O Senhor também age de modo poderoso na nossa vida e pensa em todos os detalhes para que o Seu plano de Salvação se realize em nós, e o primeiro passo é que possamos acolher o Messias, que veio para nos salvar e dar vida plena. Assim como designou um nome para João Batista, Deus também pensou no nosso nome que pode designar a nossa missão a que somos chamados a desempenhar. O plano de Deus para nós também pode se revelar no significado do nosso nome e mesmo que não tenhamos conhecimento o Senhor nos motiva, pois Ele sabe de tudo a nosso respeito. No dia em que nascemos todos ficaram alegres com a nossa chegada, no entanto, somente Deus poderia saber qual seria a nossa missão aqui na terra. O nome pelo qual somos evocados é muito importante, pois divulga a nossa identidade como pessoa humana, mas também como filho (a) de Deus batizados em Nome de Jesus. – Você sabe por que escolheram o seu nome? - Sabe qual o significado? – Converse com o Senhor para saber qual a sua parte no plano Dele? - Será que você já está vivendo dentro deste plano?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO