Evangelho de hoje (Lc 12,49-53)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso! Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra! Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três; ficarão divididos: o pai contra o filho e o filho contra o pai; a mãe contra a filha e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a nora contra a sogra."

Reflexão – “O fogo que nos tira da passividade”

Na nossa rotina diária sempre desejamos que tudo em todos os tempos, aconteça sem imprevistos, e de uma forma sem muitas “surpresas desagradáveis”. Entretanto, Jesus neste Evangelho vem nos avisar de que o fogo que Ele trouxe para a terra é uma chama que queima e, por isso, nos desestabiliza, e nos tira da passividade. A paz a que Jesus se refere aqui é aquela paz da acomodação e da aceitação passiva de todas as coisas e o conformismo com situações de pecado, de desgraça e tudo o mais. Seríamos então como robôs, marionetes e não usufruiríamos da liberdade, o dom mais precioso que Deus nos concedeu. Muitas pessoas ainda estão vivendo na frieza, na acomodação, na ignorância e no descaso. Muitos ainda estão achando que a Palavra de Deus é bonita, mas deixam-na de lado e, por isso, não a compreendem. Claro que numa casa, na mesma família existirão circunstâncias em que uns se voltarão contra os outros, principalmente em relação ao seguimento de Jesus Cristo. Uns contra outros a favor, porém a diferença far-se-á na unidade que o Espírito Santo - o fogo que Jesus veio trazer a terra - promove apesar das nossas divergências. Jesus recebeu o Batismo do martírio, e estava ansioso em cumpri-lo, pois somente assim Ele poderia enviar para nós o fogo do Seu Espírito Santo que é a chama que nos impulsiona para viver o amor. Jesus cumpriu a Sua missão, padeceu, morreu, foi sepultado, mas foi ressuscitado e nos enviou o Espírito Santo fogo que se mantém aceso dentro de cada um de nós para nos ajudar a viver as nossas diferenças. – Você tem medo de enfrentar divergências de opiniões? – Você se deixa queimar pelo fogo do Espírito? - Como tem sido a ação do Espírito Santo nos seus relacionamentos? – Você admite que em certas ocasiões passa também pelo martírio por causa das divisões? – Você tem se acomodado diante das situações de pecado?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO