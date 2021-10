Evangelho de Hoje (Lc 12,1-7)

Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: 'Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido, que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido à luz do dia; e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer: temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais.

Reflexão - “O Senhor nos guarda com carinho para o Seu dia”

Milhares de pessoas se reuniam para escutar Jesus falar, porém, Ele se dirigia primeiramente aos seus discípulos! Portanto, aqueles (as) que estão mais próximos (as) do Senhor são os primeiros que escutam os Seus ensinamentos, logo são os (as) que mais aprendem com o Mestre. Todos nós que temos comunhão com Jesus, em oração e intimidade com Ele por meio do Seu Espírito Santo, recebemos o alerta para que não venhamos a cair na hipocrisia do mundo. O fermento dos fariseus era a falsidade, isto é, eles falavam o que não viviam e exigiam dos outros ações que eles mesmos não praticavam. As suas palavras, gestos e ações divergiam do que eles tinham dentro do coração. Faziam julgamentos inconsequentes e não tinham compaixão com os erros das pessoas e, por essa razão eram temidos pelo povo. Jesus, no entanto, pregava a transparência e a verdade, como norma de vida para todos os homens: “Não há nada de escondido que não venha a ser revelado”. E acrescentava “não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso”; “temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno.” Deste modo, não tenhamos medo daqueles (as) que tramam contra os filhos de Deus. Não tenhamos medo de buscar a Jesus, pois, Ele é a verdade e dizer a verdade, é proclamar bem alto o que o Espírito nos inspirar. O Senhor que nos criou sabe tudo ao nosso respeito, sabe da nossa constituição, corpo, alma e espírito e conhece profundamente as nossas intenções. Valemos muito mais que os pardais e nenhum de nós seremos esquecidos (a) por Deus. O Senhor nos guarda com carinho para o Seu dia. – Você tem medo dos homens? - Você costuma se render aos projetos dos homens por receio de que eles possam prejudicá-lo (a)? - Você é fiel ao Evangelho, mesmo que seja contra todo o mundo? - Você é uma pessoa dada a segredos, subterfúgios, ou é transparente e claro (a) nas suas colocações?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO