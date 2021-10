Evangelho de Hoje (Lc 11,42-46)

Naquele tempo, disse o Senhor: Aí de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Aí de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Aí de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber.' Um mestre da Lei tomou a palavra e disse: 'Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós!' Jesus respondeu: 'Ai de vós também, mestres da Lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo.

Reflexão – “O que Jesus falava ontem é adequado para nós, hoje”

Jesus censurava os fariseus e mestres da lei pela hipocrisia com que lidavam com as coisas da Lei de Deus exigindo dos outros os sacrifícios, cargas insuportáveis, que eles mesmos não conseguiam viver. Pagavam dízimo de todos os ganhos que tinham, porém, agiam com injustiça e desamor, fazendo tudo para chamar atenção sobre eles mesmos e assemelhando-se aos túmulos invisíveis, pois, não transpareciam verdadeiramente o que de fato eram. Queriam manifestar a vida quando eles mesmos eram a morte. Tomando as palavras deste Evangelho como guia para a nossa vida, podemos avaliar e perceber se o que Jesus falava ontem é adequado para nós, hoje. Se as nossas atitudes tiverem como parâmetro a justiça e o amor de Deus, com certeza Jesus não está falando para nós, porque tudo que fizermos por amor a Deus terá a Sua aprovação. Do contrário, se, mesmo que estejamos pagando dízimo sobre todo o nosso ganho ou se estivermos presentes em todas as celebrações, em todos os retiros, participando de ministérios ativamente, mas o nosso coração não acompanhar as nossas ações, seremos também dignos de censura. “Ai de vós”, dirá o Senhor quando estivermos exigindo do outro aquilo que nós mesmos (as) não fazemos; quando quisermos atrair a atenção das outras pessoas para as nossas “boas ações”; quando hipocritamente não fizermos o que propagamos, enganando as pessoas. Que as orientações do Mestre sirvam de farol para a nossa caminhada aqui na terra. - Será que as ações dos fariseus e mestres da lei têm alguma coisa a ver com as suas ações? - Diante do que você vivencia o que Jesus poderá estar dizendo para si? - Você age como apregoa? - Você é uma pessoa transparente?- Faça uma reflexão sobre esta Palavra na sua vida.



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO