Evangelho de hoje (Lc 11,29-32)

Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: 'Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará.Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.'

Reflexão – “O Batismo nos marcou com o Sinal da Cruz de Cristo”

Desde todos os tempos, o homem tem buscado sinais e até hoje não percebeu que Jesus é o grande sinal que o Pai nos prometeu e enviou para nossa salvação. Neste Evangelho Jesus nos fala do sinal de Jonas para os ninivitas que os levou a se converterem quando ouviram a sua pregação, e a rainha do sul que foi um sinal para revelar a sabedoria de Salomão. A nossa geração é mais abençoada do que a geração dos ninivitas e da Rainha de Sabá. Somos privilegiados, porque o próprio Jesus, isto é, a própria Salvação, veio a nós como Mestre e Redentor. Às vezes estamos esperando por mais sinais, por mais indicações e nos apegamos ao que dizem os “videntes” e “adivinhos” e, no entanto, a Palavra de Deus está viva para nos exortar, nos ensinar e nos iluminar. O Espírito Santo que Jesus nos enviou é o sinal que recebemos no nosso Batismo, por isso não precisamos ir longe para alcançá-lo. Ele está assinalado dentro de nós e nos marca com a Cruz de Jesus Cristo que é o penhor da nossa salvação. O que estamos esperando para mudar de vida? – O Espírito Santo é o agente de transformação de que precisamos para nos converter e está à nossa disposição. – Você acha que precisa ser modificado (a)? - Você também tem buscado sinais? – O que o Espírito Santo o tem revelado sobre o seu modo de viver? – Até quando irá a sua lentidão e indisposição em deixar-se transformar pelo Senhor?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO