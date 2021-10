Evangelho de hoje (Lc 10,1-9)

Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: `A paz esteja nesta casa!' Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: `O Reino de Deus está próximo de vós'".

Reflexão – “Somos trabalhadores da messe do Senhor”

O Senhor nos chama para abrir um novo caminho e por meio de nós Ele deseja levar o amor do Pai ao mundo. A nossa missão é muito importante: somos trabalhadores da messe do Senhor, missionários do Seu amor. Ele nos envia e nos orienta a fim de que o nosso trabalho seja frutuoso e não nos percamos no meio do caminho. A nossa postura como anunciadores da Palavra deve ser de prudência, visto que na nossa trajetória estamos sujeitos a enfrentar lobos ferozes, isto é, pessoas que estão a serviço do mal. Porém, a confiança que tivermos no Senhor nos fará vencer todos os desafios. A nossa vida e o nosso dia a dia deve ser o itinerário que devemos percorrer, pois a todo o

momento, e em qualquer circunstância, nós encontraremos os doentes, os necessitados da paz, os carentes de amor e de atenção. A essas pessoas é que Jesus nos envia. Ele nos dá a paz e providencia tudo o quanto for preciso para que a nossa missão tenha sucesso. Por isso não podemos perder tempo: A HORA É ESTA e talvez nem precisemos ir muito longe da nossa casa, aqui mesmo onde moramos pode estar aquela pessoa necessitada de conhecer o amor de Deus! – Será que não existe aí perto de você alguém que precisa conhecer a Salvação e a cura? – Para você é difícil falar de Jesus para alguém? - Você tem medo de evangelizar as pessoas?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO