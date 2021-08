Evangelho de hoje (Jo 6, 41-51)

Naquele tempo: Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: 'Eu sou o pão que desceu do céu'. Eles comentavam: 'Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?' Jesus respondeu: 'Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos Profetas: `Todos serão discípulos de Deus.' Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu: quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo'.

Reflexão – “O alimento que veio do céu”

Jesus ressuscitado, presente em Corpo, Alma e Divindade na Eucaristia e na Palavra Sagrada é o alimento que veio do céu para matar a nossa fome. A Sua ressurreição e ascensão são a prova maior de que Ele veio do céu e que para lá voltou deixando para nós a Sua Palavra e o memorial da Sua Paixão como alimento. “Depois de instituída a Eucaristia na Última Ceia, Jesus confiou-a à Igreja, sua esposa amada, como Memorial da sua Morte e Ressurreição, e penhor da glória futura,(cf. SC 47; CIC 1323). Crer nisto é a condição para possuir a vida eterna. Os judeus murmuravam porque não acreditavam que Jesus fosse Filho de Deus, porém, hoje nós não podemos mais duvidar de que Jesus é o Filho Unigênito descido céu de junto do Pai para nos conceder vida nova. Apesar disso, hoje muitas pessoas ainda passam fome e continuam murmurando sem compreender o verdadeiro significado da Morte e Ressurreição de Jesus e não O reconhecem como o Pão que dá a vida ao mundo. Quem come deste pão vive eternamente e não pode lamentar-se com fome. As Suas Palavras são vida eterna para nós e, a vida eterna, começa desde já, pois, partilhamos de uma em felicidade constante, fartura, plenitude, tudo o quanto o homem busca viver aqui na terra. Desde já o Senhor nos alimenta e nos prepara com uma veste nova para a nossa entrada na vida que não tem fim. – Você tem se alimentado com o pão do céu ou tem se lamentado comendo apenas o pão da terra? - Onde você tem buscado alimento para fortalecer a sua alma? – Como estão os seus sentimentos? – Você é feliz?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO