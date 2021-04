Evangelho de hoje (Jo 3,1-8)

Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus, de noite, e lhe disse: 'Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele'. Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o Reino de Deus'. Nicodemos disse: 'Como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe?' Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus.' Quem nasce da carne é carne; quem nasce do Espírito é espírito. Não te admires por eu haver dito: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito'.

Reflexão - “Para nascer no Espírito”

Nascer do alto é assumir uma vida nova, direcionada por Deus e conduzida pelo Espírito santo. É deixar-se conduzir por uma nova mentalidade, uma nova maneira de agir, de pensar e de procurar a santidade. A nossa carne pensa, julga, faz cálculos, procura os seus interesses, questiona, duvida e, por isso, quem vive na carne nunca conseguirá nascer do alto. Pelo contrário, aquele que se abandona e deixa-se dirigir pelo Espírito de Deus, nasce da água e do Espírito e assim, pode entrar no Reino de Deus. Esta é a diferença! Assim como a pluma se deixa levar pelo vento sem questionar, também nós, se nos deixarmos levar pelo vento do Espírito Santo sem pedir explicações seremos conduzidos pelo caminho que o Senhor abriu para nós. Mas para que isto seja possível precisamos aprender a não questionar, não fazer cálculos, não duvidar, mas simplesmente entregar-se! Isto é nascer do Espírito! Não existem explicações para as obras de Deus. Quem as quiser “entendê-las” irá ficar na ignorância a vida toda e perderá a melhor parte do plano de felicidade que o Pai preparou para nós. - Você já nasceu da água e do Espírito ou sua carne ainda comanda a sua vida? - Você é uma pessoa racional ou já parou de fazer cálculos para compreender os mistérios de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO