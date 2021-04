Evangelho de hoje - (Jo 3, 31-36)

"Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele'.

Reflexão – “para entender a linguagem de Deus”

Jesus Cristo veio ao mundo também para nos ensinar a enxergar as coisas do alto e “entender” a linguagem de Deus. Ele foi o único que veio do céu, por isso, somente Ele pôde dar testemunho das palavras de Deus Pai. Aquele que vem do alto está acima de todos porque dá testemunho do que viu e ouviu, portanto, o testemunho de Jesus é verdadeiro! É pelo poder do Espírito Santo que também podemos ver mais além das aparências e apreciar as realidades da nossa vida de acordo com o olhar de Deus. À primeira vista o entendimento disso parece ser complicado, mas o Espírito Santo que Deus nos concedeu sem medidas, nos ilumina para esclarecer as coisas santas. Tudo se torna mais simples quando paramos de raciocinar e acreditamos no que Jesus nos diz: “Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna e aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida!” A partir daí, então, nós começamos a “enxergar” as coisas do céu e dar às coisas da terra um valor relativo. A vida eterna começa aqui para quem cultiva no seu coração a percepção das coisas santas, dos mistérios de Deus. Quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, mais nos apropriaremos também das realidades do céu e poderemos começar a viver a vida eterna. Assim sendo, podemos afirmar que a fé em Jesus Cristo nos abre a porta do céu. A sintonia com o Espírito Santo nós leva a perceber os “sinais de Deus” que nos revelam um modo de viver diferente dos que pertencem a terra. De acordo com o que nós falamos ou vivenciamos é que podemos dar testemunho de que pertencemos a terra ou já somos cidadãos do céu. Quem está ligado ao céu percebe os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida e do mundo; percebe o itinerário de Deus e vê nas coisas mais incoerentes e desencontradas, aonde Deus quer levá-lo, não porque entenda, mas porque confia. Essa harmonia, porém, só acontece a partir de uma vida de oração, porque orar é estar junto de Deus e com Ele dialogar tendo no interior do coração um contato direto com o Seu pensamento. É difícil, porém, para aqueles que não têm contato com Deus e não param para alcançar o caminho sobrenatural, pois só enxergam com os olhos do mundo, achando que tudo poderá ser resolvido com o seu raciocínio e inteligência. - Como você encara a realidade do céu? – Você consegue perceber quando o céu se abre na sua vida? – Como você tem vivido mais: no corpo ou no espírito? – O que predomina em você: o céu ou a terra? – Pense um pouco sobre isto e peça ao Espírito Santo que revele a você os Seus mistérios.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO