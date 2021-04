Evangelho de hoje (Jo 3, 16-21)

Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.

Reflexão – “Quem aceita Jesus está acolhendo a Sua Luz!”

O julgamento do mundo é este: “a Luz (Jesus) veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas (o pecado)”. Portanto, a medida para o nosso julgamento final é crer ou não em Jesus que veio ao mundo como a salvação que Deus nos oferece para nos libertar do pecado. Assim sendo, quem rejeita Jesus está aderindo ao pecado e quem aceita Jesus está acolhendo a Sua Luz e renunciando ao pecado. Jesus veio para tirar todos os homens das trevas e quem rejeita a Sua Luz vive nas trevas e é condenado pelas suas próprias obras. Com efeito, quem não crê em Jesus pratica o mal porque não se aproxima da Sua Luz e não adere ao Seu projeto de Salvação. Quem não se aproxima da luz tem medo de que a verdade seja revelada, pois, as suas ações são más. A luz é a verdade que esclarece e nos tira da ignorância. Ela nos dá o Norte e a direção para caminharmos seguros (as). A fé em Jesus Cristo é o meio mais eficaz para que nos aproximemos da luz de Deus, pois Ele não veio ao mundo condenar as nossas más ações, mas, justamente, para nos ajudar a não mais cometê-las. O pecado é o que nos afasta do convívio com Deus Pai e Criador. A salvação de Jesus implica, porém, em que nós o acolhamos e não o rejeitemos. Acolhemos a Jesus quando vivemos segundo a Sua Palavra e seguimos os Seus ensinamentos. Não adianta apenas dizer que cremos em Jesus se não dermos ouvido ao que Ele próprio veio nos ensinar e agirmos conforme a cartilha do mundo que vive nas trevas. Todavia, confiando em Jesus, seguindo a Sua Luz e nos entregando às Suas sugestões nós poderemos praticar as boas ações, pelo poder do Seu Espírito Santo. Ainda há tempo para que o mundo seja salvo. Ajudemos, portanto, a iluminá-lo com a luz de Deus que recebemos no nosso Batismo. – O que você entende por “irradiar a luz de Deus”? – Como é que você poderá iluminar o mundo com a Luz de Cristo? – Qual é a virtude em si que mais revela ao mundo a luz de Jesus? – Você crê em Jesus como Luz para a sua vida? – Você tem tido a coragem de ficar debaixo da Luz, embora que a sua verdade seja descoberta? – Qual seria o primeiro passo para você fazer isto?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO