Evangelho de hoje - Jo 20,19-31

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: 'A paz esteja convosco'. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: 'A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio'. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: 'Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos'. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: 'Vimos o Senhor!'. Mas Tomé disse-lhes: 'Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei'. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: 'A paz esteja convosco'. Depois disse a Tomé: 'Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel'. Tomé respondeu: 'Meu Senhor e meu Deus!' Jesus lhe disse: 'Acreditaste, por que me viste?

Bem-aventurados os que creram sem terem visto!' Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome.

Reflexão - “A paz esteja convosco”

Por duas vezes Jesus apareceu aos Seus discípulos quando estavam reunidos em comunidade. Nas duas vezes o Senhor ressuscitado ofereceu a eles a Sua paz e soprou sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes poder para perdoar ou reter os pecados. O Espírito Santo é quem age em nós e nos traz a paz de Jesus. É Ele quem nos motiva ao perdão, à reconciliação e nos ilumina para que acreditemos que Jesus ressuscitou. “Não sejas incrédulo, mas fiel”, disse Jesus a Tomé. Jesus veio nos trazer a paz, veio nos dar o Seu Espírito Santo, faz-se presente na Eucaristia para alimentar a nossa fé, porém, nós muitas vezes assim como Tomé, só acreditamos quando tocamos as feridas de Jesus por meio do sofrimento e da dor. Queremos provas e tentamos a Deus com a nossa pouca fé e, por isso, precisamos, experimentar o sofrimento, a doença, o fracasso para enxergar a Luz que não víamos antes. Muito embora já tenhamos tido um encontro com o Ressuscitado, ainda não nos apoderamos do Seu poder, por isso, também não conseguimos ser testemunha de que a Sua presença tem influência na nossa vida. Vacilamos e nos calamos diante da incredulidade das pessoas a quem queremos anunciar Jesus. Feliz é aquele que crê sem ter sido preciso passar pela dor. Deus transforma a nossa dor em amor e cada um de nós é uma pessoa única que tem uma experiência diferente com o amor de Deus. - Você também precisa tocar nas feridas de Jesus para acreditar? – Você precisou passar por alguma experiência forte para crer em Jesus? - Você quer se apossar da paz e do Espírito que Jesus sopra hoje?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO