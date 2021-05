Evangelho de hoje (Jo 17, 1-11a)

Naquele tempo: Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: 'Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e, porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti'.

Reflexão – “A hora da glorificação”

“Pai, chegou a hora!” A hora de Jesus era justamente aquela em que iria ser consumado o plano de Deus para a humanidade e, então, o Pai glorificaria o Filho e o Filho glorificaria o Pai. Difícil de entendimento para nós que enxergamos a glória somente na hora da vitória. No entanto, vemos que há uma sintonia entre Jesus e o Pai na missão a que se propõem: a de conceder a vida eterna a todos aqueles que o Pai confia ao Filho. Por isso, Jesus, percebendo a hora em que iria ser sacrificado, se despede dos Seus discípulos com uma belíssima oração de intercessão a Deus Pai para que todos nós tivéssemos a oportunidade de conhecê-Lo e assim nos apropriar do Seu plano de salvação. O Plano de Deus para cada um de nós é a vida eterna, perfeita comunhão com Ele, felicidade desde já e a bem-aventurança na outra vida. Deus Pai confiou a nossa vida a Jesus Cristo, deste modo, a condição para que ela seja conservada é a fé em Jesus Cristo e no mistério da Sua Paixão, Morte e Ressurreição. Recebemos a vida nova de Jesus quando Ele foi glorificado depois que passou pela Cruz. Se não acreditarmos e não acolhermos o novo nascimento proporcionado por Jesus, nós perderemos a vida eterna. Assim como também, só alcançaremos a glória eterna, se nós nos fizermos um com Jesus e o Pai pelo poder do Espírito Santo. Todos os que creem, acolhem e reconhecem como verdadeiras as Palavras de Jesus, o Enviado do Pai, estão aptos a entrar na vida eterna. Jesus rogou pelos que eram Seus, mas olvidou o mundo que não crê, questiona e se distancia de Deus e, por isso mesmo, vive na escuridão. Estamos no mundo, mas não somos do mundo e o nosso destino é a casa do Pai, morada que Jesus conquistou para nós. – O que você entende por “vida eterna”? – Você acredita que Jesus rogou por si também? – Você acolhe no coração, como num terreno bom, os ensinamentos de Jesus? – Você tem certeza de que irá para o céu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO