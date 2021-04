Evangelho de hoje (Jo 14, 1-6)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 'Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho.' Tomé disse a Jesus: 'Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?' Jesus respondeu: 'Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.

Reflexão – “A Fé é o que nos garante: nosso lugar já está reservado no céu”

Este Evangelho é providencial para o tempo em que estamos vivendo. Tempo de incerteza, tempo de clamor, tempo de chorar por aqueles que já saíram do nosso convívio e passaram pela experiência natural da morte. Jesus vem ao nosso encontro para tranquilizar os nossos corações e nos revelar os mistérios do Pai. Hoje também Ele nos encoraja: Tendes fé em Deus, tende fé em mim também”. Assim como fez com o Seus discípulos Ele apela para que cada um de nós mantenhamos firmes a fé em Deus e Nele também, quando nos revela: “Na casa de meu Pai há muitas moradas”! Assim, Ele nos confidencia a realidade do céu de onde Ele veio e nos promete preparar um lugar para cada um. A nossa morada no céu está sendo preparada pelo próprio Jesus, nós, porém, precisamos confiar nas Suas Palavras para não desanimar diante da realidade. Parece loucura tudo isto que está acontecendo ao nosso redor, no entanto, se nos apoiarmos nas sugestões do Espírito Santo, nós também poderemos vencer as batalhas. Para viver ou para morrer, só precisaremos tomar um Caminho. Como falou aos discípulos, Jesus hoje, também nos assegura: “Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida”! Jesus é o caminho, a verdade e a vida e somente por meio Dele chegaremos na nossa morada eterna. Que as revelações de Jesus sejam para nós uma motivação para continuarmos cheios de fé e de esperança, certos de que os que nos precederam no Caminho de Jesus um dia também nos acolherão nos tabernáculos eternos - Você ainda tem dúvida? - Você tem buscado a Jesus ou se perdeu em algum outro caminho? – No momento atual da sua vida o que pode lhe estar faltando: fé, disposição, coragem, humildade, oração, conhecimento da Palavra? - Peça a Jesus que aumente a sua fé e todas as coisas lhe virão por acréscimo.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO