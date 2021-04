Evangelho de hoje (Jo 10,22-30)

Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da Dedicação do Templo. Era inverno. Jesus passeava pelo Templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: 'Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente.' Jesus respondeu: 'Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim; vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão.

Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos,

e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um.'

Reflexão - “Por que a dúvida?”

O Evangelho de hoje fala diretamente para todos nós que estamos vivendo este tempo de dúvida, de desesperança, até de desespero pelas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Nós também indagamos a Jesus: 'Até quando nos deixarás em dúvida? Até quando esse sofrimento durará? Por que estamos passando por isso? Jesus, então, nos responde: 'Já vo-lo disse, mas vós não acreditais’; “não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas”. E nós nos admiramos pensando: ‘eu não sou ovelha do rebanho de Jesus? Eu tinha certeza de que era’! Jesus nos dá, então, uma explicação: “As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem”! Em outras palavras Jesus está querendo nos dizer: por mais que Eu dê sinais, por mais que Eu aja nas suas vidas, vocês não acreditam e nem percebem, porque não Me escutam. Vocês têm os ouvidos e o coração fechados para perceberem tudo o que eu tenho dito, tudo o que eu tenho providenciado e o que tenho mostrado em tudo o que ocorre no mundo inteiro. Tenho lhes falado ao coração, mas vocês estão ouvindo a voz do mundo ao seu redor, vocês se contagiam com todas as notícias falsas, vocês se dividem, se digladiam, lutam uns contra os outros e não se unem em um só coração para que eu possa promover a unidade no meu Espírito Santo! Estas palavras de Jesus hoje, precisam calar no nosso coração para que a nossa vida se transforme. Quem está verdadeiramente unido a Jesus, ouve a Sua voz e tem em si a força do Espírito Santo que sustenta, que ampara e tira todas as dúvidas. A voz de Jesus irradia paz, amor, alegria e nos ensina a viver segundo os planos do Pai. Jesus nos fala de coisas que edificam a nossa caminhada como a entrega, a renúncia, compreensão, a paciência, brandura, bondade, que são frutos do Seu Espírito Santo. Escutar a voz significa identificar-se, ter intimidade, acreditar, ter os mesmos anseios. Só seguimos a quem nós confiamos. Aquele que não parar para escutar a voz do Senhor nunca poderá entendê-Lo e ficará sempre na dúvida e no desespero. – Você se considera ovelha do redil de Jesus? – Você tem escutado a voz de Deus no seu coração e a tem entendido? – O que Ele o tem sugerido no tempo atual? – A sua confiança no plano do Pai para a sua vida tem aumentado? – De quem você tem seguido os conselhos, de Deus ou dos “gurus” do mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO