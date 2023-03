Evangelho de hoje, domingo, 26/03/23 (Jo 11,1-45)

Naquele tempo: Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: 'Senhor, aquele que amas está doente.' Ouvindo isto, Jesus disse: 'Esta doença não leva à morte; ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.' Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos: 'Vamos de novo à Judéia.' Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá?' Jesus respondeu: 'O dia não tem doze horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz'. Depois acrescentou: 'O nosso amigo Lázaro dorme. Mas eu vou acordá-lo.' Os discípulos disseram: 'Senhor, se ele dorme, vai ficar bom.'Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: 'Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele'. Então Tomé, cujo nome significa Gêmeo, disse aos companheiros: 'Vamos nós também para morrermos com ele'. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão.

Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: 'Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele to concederá.' Respondeu-lhe Jesus: 'Teu irmão ressuscitará.' Disse Marta:'Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia.' Então Jesus disse: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto?' Respondeu ela: 'Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.' Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: 'O Mestre está aí e te chama'. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: 'Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido.' Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido, e perguntou: 'Onde o colocastes?' Responderam: 'Vem ver, Senhor.' E Jesus chorou. Então os judeus disseram: 'Vede como ele o amava!' Alguns deles, porém, diziam: 'Este, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse?' De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: 'Tirai a pedra'! Marta, a irmã do morto, interveio: 'Senhor, já cheira mal. Está morto há quatro dias.' Jesus lhe respondeu: 'Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?' Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: 'Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste.' Tendo dito isso, exclamou com voz forte: 'Lázaro, vem para fora!' O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: 'Desatai-o e deixai-o caminhar!' Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.

Reflexão – Tirai a pedra.

O Evangelho da ressurreição de Lázaro retrata para nós o domínio que Jesus tem sobre o pecado e a morte. Deus quis que Lázaro morto há quatro dias, fosse ressuscitado e reintegrado ao seio da comunidade e da sua família. Ele quis provar para todos nós que tem poder para interferir nas nossas vidas e nos ressuscitar de todas as mortes que vivenciamos na nossa estadia terrena. Partindo daí, podemos crer que Ele também tem domínio sobre a nossa vida e através da nossa história quer manifestar a glória Deus diante do mundo. Assim também, Ele hoje diz para nós: “Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?” Podemos então concluir que todas as pessoas que amam a Deus e acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador têm a sua vida posta sob a Sua autoridade, e experimentam aqui na terra a glória de Deus. Assim como Marta foi ao encontro de Jesus confiando em que tudo que Ele pedisse ao Pai seria concedido, hoje também, nós que acreditamos em Jesus e O temos como nosso Senhor, podemos ter certeza de que tudo o que pedirmos ao Pai em Seu Nome, nos será dado, para a glória de Deus e do Seu Filho. É vontade de Deus que, como Lázaro, recebamos uma vida nova, que permaneçamos aqui na terra fora do sepulcro do pecado, da escravidão aos vícios, da desarmonia, da violência. Jesus precisou da ajuda daqueles que estavam ao redor do sepulcro de Lázaro, para que tirassem a pedra que o impedia de sair. Hoje também Ele se compadece das nossas misérias, das nossas enfermidades, da nossa paralisia e ordena àqueles (as) que estão mais próximos de nós e conhecem a nossa situação: “Tirai a pedra”. Na mesma medida todos somos instrumentos de Jesus aqui na terra, como intercessores, como pregadores, como consoladores, confidentes, amigos solidários para retirar a pedra do sepulcro de muitos que estão sepultados nos pecados. Todos nós necessitamos do poder ressuscitador de Jesus e todos nós possuímos o Espírito Santo que nos ajuda na obra de ressurreição que o Senhor quer fazer no mundo, através de nós. Basta que creiamos em Jesus e veremos a glória de Deus se manifestar. – Você crê que Jesus tem poder sobre a sua vida e pode tirá-lo (a) do sepulcro do pecado? – Você aceita ser Seu instrumento para ressuscitar os Lázaros de hoje? – Qual é a pedra que está impedindo de você levantar-se? – Você conta com alguém que o (a) ajude? – Você já experimentou a glória de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO