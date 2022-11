Evangelho de hoje, domingo, 13/11 (Lc 21, 5-19)

Naquele tempo, allgumas pessoas comentavam a respeito do Templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: 'Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído.' Mas eles perguntaram: 'Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: 'Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: 'Sou eu!' e ainda: 'O tempo está próximo.' Não sigais essa gente! Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim.' E Jesus continuou: 'Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares; acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos; sereis entregues às sinagogas e postos na prisão; sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa; porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!

Reflexão - A nossa perseverança nos fará ganhar uma vida nova

Neste Evangelho Jesus nos fala claramente de coisas, fatos e acontecimentos que fazem parte do nosso cotidiano e que são para nós sinais de que os Seus prognósticos já se manifestam no mundo. Guerras, revoluções, terremotos, fome, peste, miséria, violência, fazem parte das manchetes dos jornais e das edições dos noticiários da TV e nas mídias sociais. Jesus, porém, nos esclarece que ainda não é o fim, mas que é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. O objetivo principal da nossa meditação hoje, no entanto, é fazer uma avaliação da influência que esses cenários que se apresentam tão sombrios têm na nossa vida. Às vezes imaginamos que as guerras estão acontecendo apenas longe de nós, entre os povos distantes, porém Jesus vem nos falar de perseguições dentro da nossa própria casa, entre pais, irmãos, parentes e amigos. É, justamente aí, que podemos estar situados como colaboradores das desgraças que acontecem no mundo, atualmente. Os nossos relacionamentos dentro da nossa família e da própria comunidade cristã, muitas vezes, ocorrem dentro de um clima de disputas e rivalidades, que constituem os germes da violência e da agressão. Nenhum de nós, nem as nossas famílias, estamos dispensados dessas coisas pavorosas de que nos fala o Evangelho. Os sinais são evidentes e são facilmente detectados na maneira como tratamos uns aos outros, com grosseria ou ainda pior, com indiferença e desprezo. A nossa vida é um “salve-se quem puder” e, se pensarmos bem, nós não estamos aproveitando os seus desafios para testemunhar a nossa fé, como nos sugere Jesus. “É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida”, esse é o conselho de Jesus para nós, hoje. Portanto, mesmo diante de tantos sinais de destruição, nós poderemos ter um coração tranquilo e, na reta final de mais um ano de aprendizado, ter plena confiança de que não perderemos nem um só fio de cabelo da nossa cabeça e que, a nossa perseverança nos fará ganhar uma vida nova, no final de tudo. - Qual a mensagem pessoal que você tira deste Evangelho? - Você tem percebido no mundo essas coisas pavorosas de que fala o texto? - Como estão acontecendo, as coisas dentro da sua casa? - As dificuldades pelas quais você tem passado, o (a) fazem mais confiantes ainda nas promessas do Senhor? Reflita sobre isso!

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO