Evangelho de hoje, domingo, 12/06 (Jo 16, 12-15)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará, é meu.

Reflexão – O Espírito Santo descortina para nós os mistérios de Deus!

Neste Evangelho vemos como mais uma vez Jesus abria os olhos dos Seus discípulos para que enxergassem os acontecimentos que iriam suceder. No entanto, conhecendo profundamente os Seus seguidores o próprio Jesus já declarava que eles não compreenderiam enquanto o Espírito da verdade não lhes fosse enviado. Assim, como prometeu, Jesus já enviou o Espírito Santo da verdade que clareia a nossa visão e descortina para nós os mistérios de Deus. Muitos de nós, porém, continuamos ainda ignorantes sem entender o porquê das coisas de Deus, e esperamos que um dia tudo nos possa ser desvendado. Acontece que, muitas coisas nós também ainda não somos capazes de compreender agora, porque não nos deixamos inundar pelo Espírito Santo que é quem esclarece para nós a verdade do coração do Pai. Por isso Jesus diz: “mas ele dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará”. Se nos deixarmos modelar pelo Espírito Santo como Jesus anunciou, nós estaremos nos encaminhando para uma plenitude de vida de acordo com a nossa realidade dentro do plano de Deus, até no nosso porvir. Quantas oportunidades nós perdemos porque não nos conscientizamos de que o Espírito Santo já nos está revelando a verdade, agora! Quanto desespero e aflição diante de fatos que somente o Espírito Santo pode nos esclarecer! Peçamos, portanto, a Jesus que nos faça plenos do Espírito Santo para que a Sua paz aconteça dentro de nós e a verdade seja esclarecida na nossa vida. – O Espírito Santo tem-lhe anunciado coisas novas? – O que você tem percebido atualmente através dos fatos da sua vida? – Como você tem encarado as suas dificuldades? – Você dá atenção às pessoas que vêm conversar com você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO