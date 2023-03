Evangelho de hoje, domingo, 12/03/23 (Jo 4, 5-42)

Naquele tempo: Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: 'Dá-me de beber'. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: 'Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?' De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: 'Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede: 'Dá-me de beber`, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva.' A mulher disse a Jesus: 'Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso, és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?' Respondeu Jesus: 'Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna.' A mulher disse a Jesus: 'Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la.' Disse-lhe Jesus: 'Vai chamar teu marido e volta aqui'. A mulher respondeu: 'Eu não tenho marido'. Jesus disse: 'Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade.' A mulher disse a Jesus: 'Senhor, vejo que és um profeta! Os nossos pais adoraram neste monte mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar'. Disse-lhe Jesus: 'Acredita-me, mulher: está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade.' A mulher disse a Jesus: 'Sei que o Messias (que se chama Cristo) vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas'. Disse-lhe Jesus: 'Sou eu, que estou falando contigo'. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: 'Que desejas?' ou: 'Por que falas com ela?' a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: 'Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?' O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. 1Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: 'Mestre, come'. Jesus, porém disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis'. Os discípulos comentavam entre si: 'Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?' Disse-lhes Jesus: 'O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: `Ainda quatro meses, e aí vem a colheita!` Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos: eles estão dourados para a colheita! O ceifeiro já está recebendo o salário, e recolhe fruto para a vida eterna Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: `Um é o que semeia e outro o que colhe`. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles.' Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: `Ele me disse tudo o que eu fiz.` Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: 'Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos, que este é verdadeiramente o salvador do mundo.'

Reflexão – Jesus tem sede de nós!

Jesus sabia tudo em relação à vida daquela mulher samaritana; sabia do que ela estava precisando, tinha ciência dos seus anseios e das suas frustrações. Na verdade, Ele tinha sede de matar a sua sede. Isto para nós é uma referência! Quando nos sentamos junto de Jesus nos momentos de maior sequidão o Seu apelo ressoa dentro do no nosso coração, assim como aconteceu com a Samaritana. Jesus tem sede de nós, porque tem sede de matar a nossa sede. Ele veio revelar ao mundo o desejo imenso do Pai em saciar as nossas carências e necessidades e quer matar a nossa sede espiritual que se traduz nos arroubos da nossa alma, nas manifestações das nossas emoções e sentimentos que têm consequência nas nossas ações e reações diante dos nossos relacionamentos. No pouco tempo em que Jesus conversou com a mulher de Samaria, Ele descobriu ter tido ela cinco maridos, isto é, que ela não conseguira ter com ninguém, uma relação duradoura. Jesus, então se revelou como Aquele que deveria vir ao mundo a fim de que todas essas enfermidades e deficiências fossem superadas. Assim sendo Ele deixou bem claro que viera ao mundo também para revelar a face de Deus que é Espírito e que só pode ser identificado, em espírito. Ele também esclareceu que a adoração que fazemos a Deus, não necessariamente precisa ser feita em lugar ou espaço físico, mas em espírito e verdade, isto é, dentro do nosso ser espiritual, no profundo do nosso coração e da nossa alma. Finalmente, Jesus nos revelou que fazer a vontade do Pai é o melhor alimento para a nossa alma e mostrou a necessidade de semear o reino de Deus em todos os lugares porque a vontade do Pai é que todos se salvem. Muitos samaritanos abraçaram a fé, por causa do testemunho da samaritana. O Senhor também mata a nossa sede, alimenta a nossa alma, abre o nosso entendimento para adorar em espírito e em verdade, a fim de que possamos testemunhar ao mundo inteiro as maravilhas que nos acontecem todos os dias. – Jesus também está sentado junto ao poço, esperando você chegar. Ele tem sede da sua atenção. Ele quer matar a sua sede. – De que você tem sede? – Como você tem adorado a Deus? – Você também, tem “muitos maridos”? – Por que? – O que lhe está faltando?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO