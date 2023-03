Evangelho de hoje, domingo, 05/03/23 (Mt 17, 1-9)

Naquele tempo: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles; o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: 'Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias.' Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: 'Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o!' Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: 'Levantai-vos, e não tenhais medo.' Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: 'Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos.'

Reflexão - experiência de salvação!

Pedro, Tiago e João foram testemunhas da glória de Deus que se manifestou em Jesus Cristo transfigurado. Levados para uma montanha eles tiveram a visão dos patriarcas e dos profetas e ouviram a voz do Pai que lhes falou do meio da nuvem dizendo: “Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o!” Os três discípulos tiveram uma experiência de salvação! Esta mesma experiência nós somos chamados a fazer, pois Jesus está constantemente nos atraindo para um lugar à parte e nos convida a estar com Ele meditando com a Sua Palavra para ouvir a voz do Pai. No entanto, para seguir Jesus até um lugar afastado e ter uma experiência real com Deus, precisamos subir o monte e elevar o nosso coração nos desapegando de tudo o que nos prende e escraviza. A transfiguração de Jesus nos mostra que também nós, como homens, podemos ser transformados e ter a nossa alma e o nosso corpo, purificados pelo poder do Espírito Santo. Toda vez que nos retirarmos para um momento de oração, e nos deixarmos entregues à ação do Espírito Santo, nós também como Jesus, seremos transfigurados e poderemos ouvir a voz do Pai e do Filho que nos motivam e nos dão força para descer da montanha e assumir todos os desafios da nossa vida. Na oração, nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. As roupas brilhantes e brancas de Jesus representam a veste e a glória que Deus Pai quer destinar a todos nós, os Seus filhos muito amados. A figura de Jesus transfigurado nos dá também o entendimento de que Deus nos exercita no Tabor, isto é, na oração e no recolhimento, para que possamos depois descer do monte e enfrentar a luta da vida de uma maneira toda nova. Seremos então testemunhas da glória de Deus! – Você já subiu com Jesus ao Monte Tabor? – O que você recorda desta experiência? – A sua oração pessoal tem ajudado a você se transfigurar diante de Jesus ou vê-lo transfigurar-se diante de si? Você tem medo de dar passos concretos na sua vida? - O que o tem assustado (a)? - Você está acomodado (a) em algum ponto?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO