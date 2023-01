Evangelho de hoje, domingo, 01/01/23 (Lc 2, 16-21)

Naquele tempo: Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido.

Reflexão – É na nossa família que acontece a salvação noticiada pelos pastores.

Diante do que os pastores testemunhavam todos se admiravam, Maria, no entanto, conservava-se sóbria, discreta meditando em seu coração! Qualquer outra mãe em Seu lugar tornar-se-ia cheia de orgulho e admiração pela sua própria conquista, pelo privilégio, pela fama e ficaria apenas no superficial. Ela, no entanto, guardava os fatos e meditava sobre eles e conseguia alcançar os mistérios de Deus para sondar qual seria a vontade do Pai para o Filho que nela fora gerado e agora era colocado no mundo. É este também o nosso papel diante das coisas extraordinárias que nos são anunciadas: guardar com carinho no nosso coração e perceber os sinais de Deus através do desenrolar da nossa vida, das coisas simples e rotineiras confirmando tudo na Palavra e nos ensinamentos evangélicos. A exemplo de Maria nós também precisamos ir a fundo nos acontecimentos da nossa vida, a fim de perceber nas nossas aparentes conquistas o que é essencial para Deus e não para nós mesmos. Belém, hoje, é a nossa casa que recebe a visita da Santa Família de Nazaré e do anjo, que se apresentam para nos anunciar a chegada do Salvador. A Sagrada Família é modelo de obediência, de simplicidade, de humildade e de justiça. Nela nós podemos nos nortear para cultivar relacionamentos de amor segundo a vontade do Pai. É na nossa casa que nos reunimos pai, mãe, filhos irmãos e irmãs. E é na família que acontece a salvação noticiada pelos pastores. É para a nossa família toda que o Senhor promete derramar as bênçãos. Abramos, portanto, a porta da nossa casa para que a Sagrada Família nos ensine a fazer a vontade do Pai e que todos os nossos planos sejam bem-sucedidos. – Como você tem enfrentado os acontecimentos da sua vida que fogem à sua compreensão? – Você tem procurado seguir o exemplo de Maria? - Você tem a Sagrada Família como modelo? – Qual é a influência que ela tem nas suas ações em família? – A sua casa é um lugar onde habita a paz?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO