Evangelho de hoje, 6ª feira, 23/12 (Lc 1, 57-66)

Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: "Não! Ele vai chamar-se João." Os outros disseram: "Não existe nenhum parente teu com esse nome!" Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: "João é o seu nome." No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia, ficavam pensando: "O que virá a ser este menino?" De fato, a mão do Senhor estava com ele.

Reflexão – João é o seu nome.

No tempo certo Deus cumpriu sua promessa e Isabel, mulher do sacerdote Zacarias, deu à luz um filho. Todos alegravam-se e eram solidários com aquele casal porque viam o milagre que lhe acontecera. A unidade que havia entre Isabel e Zacarias fez com que o nome da criança fosse suscitado no coração dos dois. Depois que conseguiu falar Zacarias, finalmente, abriu os lábios para louvar ao Senhor pelo grande feito. Ninguém imaginava que em João Batista as profecias se realizariam e admiradas as pessoas indagavam entre si: “O que virá a ser este menino?” Elas não percebiam que João Batista viera preparar o caminho do Salvador e dar a sua colaboração para o plano de Deus. Não importando as circunstâncias, o nascimento de uma criança é sempre motivo de alegria e de esperança. Para cada criança que vem ao mundo Deus também tem um plano a realizar. Dentro do Projeto de Deus para a humanidade há sempre algo destinado a cada pessoa que vem ao mundo. Deus pensou em tudo para nós. Mesmo que os nossos pais tenham desejado algo de muito especial para nós, nada se compara com o que o Pai planejou para a nossa felicidade. Portanto, no dia em que nascemos todos ficaram alegres com a nossa chegada, mas somente o Senhor sabia realmente qual seria a nossa missão aqui na terra. O nome pelo qual somos chamados é muito importante, pois divulga a nossa identidade como pessoa humana, mas também como filho (a) de Deus batizados em Nome de Jesus. Somos também alguém como João Batista muito importante para o reino de Deus. Para nós também Deus tem um projeto especial e não podemos nos acomodar diante dos acontecimentos da história sem dar a nossa contribuição. - Você já pensou nisso? - Você sabe o que significa o seu nome? – Você já descobriu qual a missão específica que tem no plano de Deus? - Será que você já está vivendo dentro deste plano? Pergunte ao Senhor qual é a sua parte no plano Dele e como você poderá desempenhá-la.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO