Evangelho de hoje, 4ª feira, 06/07 (Mt 9,32-38)

Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: 'Nunca se viu coisa igual em Israel.' Os fariseus, porém, diziam: 'É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios.' Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: 'A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!'

Reflexão – Jesus veio inaugurar o tempo da misericórdia!

Jesus tinha piedade das pessoas, pois, viviam presas por espíritos maus e por onde Ele ia as libertava da escravidão do maligno, que é o espírito das trevas, espírito de rebeldia e de injustiça. Ele olhava com compaixão para o povo necessitado e distinguia os males que o aprisionava! No entanto, muitos não entendiam o porquê da sua missão e julgavam-no segundo a mentalidade do mundo que não admite alguém agir simplesmente por amor e misericórdia. Assim, Jesus veio inaugurar o tempo da misericórdia e, hoje como ontem, Ele nos convoca para sermos, como Seus discípulos, trabalhadores da messe. “A messe continua grande, mas os trabalhadores são poucos.” O Senhor continua olhando para as diversas situações do mundo e pede ao Pai, trabalhadores para a sua messe. Ele olha as multidões e se compadece daqueles (as) que vivem abandonados, cansados e abatidos sendo subjugados pelo poder das trevas. Ele observa as pessoas que continuam como ovelhas sem pastor, abatidas, cansadas, desanimadas, sem esperança, até dentro das nossas casas e nos chama para sermos Seus operários oferecendo amor aos que precisam de ajuda. A vivência do amor anima as pessoas enfraquecidas, enfastiadas e sem perspectiva. O amor vence o ódio e expulsa dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, seremos trabalhadores da Sua messe. Quanto mais estivermos a serviço da vinha do Senhor, mais surdos e mudos serão curados em Seu Nome. - Você já se sente libertado (a) do demônio que paralisa os lábios do homem? - Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança? – O que você diz a elas? - Você tem ajudado a alguém, pelo menos escutando e acolhendo? - Você se considera trabalhador da messe de Cristo? - Em que você tem empregado o seu tempo livre?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO