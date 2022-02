Evangelho de hoje 25/02 (Mc 10,1-12)

Naquele tempo: Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo, em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: 'O que Moisés vos ordenou?' Os fariseus responderam: 'Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la'. Jesus então disse: 'Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe!' Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: 'Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério.'

Reflexão - “A aliança se rompe por causa da dureza dos corações”

Neste Evangelho Jesus aborda com os Seus discípulos um assunto que ainda hoje é muito atual e importante para nós. A aliança de amor entre um homem e uma mulher é feita nos seus corações. Deus, que conhece os corações é quem os une numa só carne através deste anel de amor. Quem quebra esta aliança está tentando quebrar um elo que Deus fez. A verdadeira aliança se realiza no corpo e no espírito e uma coisa não pode estar dissociada da outra. Tem que ser em espírito e em verdade e não apenas de fachada e de aparência. Ainda hoje a aliança se rompe por causa da dureza dos corações que não se rendem ao Amor e à graça de Deus que se derramam em forma de uma bênção especial no momento que assumem o compromisso um com o outro. Muitos casamentos são falsos aos olhos de Deus, pois Ele conhece as intenções dos corações e percebe os interesses que estão ocultos por detrás do que aparentam. Nesses casos, o Senhor não abençoa a união. Para que? Quando não há sinceridade não há aliança, é fantasia, é utopia. Há que se ter uma formação humana e espiritual aprofundada para que possa haver uniões lícitas aos olhos de Deus. Precisamos a cada dia nas nossas orações pedir ao Espírito Santo discernimento e sabedoria para fazermos as escolhas que serão abençoadas por Deus. E aos que já se consagraram diante do Altar, também cabe fortalecer esta aliança por meio de uma renovação constante porque o Senhor, todos os dias, nos dá as graças necessárias para que possamos manter inviolável esta sublime união. – Como você tem lidado com este assunto? – Você que ainda não se casou, tem consciência da sacralidade do matrimonio? - Peça ao Espírito Santo para clarear as suas ideias! Se você não entende peça a alguém que tire as suas dúvidas!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO