Evangelho de hoje, 2ª feira, 06/02/23 (Mc 6, 53-56)

Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genesaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados.

Reflexão - Jesus cura a todos aqueles que O procuram.

As pessoas ouviam falar de Jesus e O procuravam, pois sabia que Ele as curaria das suas enfermidades onde quer que estivesse. A fé em Jesus as movia e elas não tinham nenhuma dúvida. Por isso, Jesus curava a todos que O tocavam. Fazendo um paralelo com os dias de hoje nós percebemos que as pessoas ainda não têm consciência de que Jesus cura a todos aqueles que O procuram no lugar onde Ele se encontra. Não acreditam que Ele está presente na Eucaristia, na Palavra assim como também no nosso coração. Muitas pessoas apregoam que todos os caminhos considerados bons nos levam a ter uma experiência com Deus, porém, quando conhecemos a Jesus realmente e temos acesso a Sua Palavra nós descobrimos que Ele é o Único Caminho que nos leva ao Pai. Encontramos verdadeiramente Jesus nos ambientes em que se prega e se vivencia o Evangelho. É aí, portanto que as coisas acontecem, e onde adquirimos sabedoria e santidade. A experiência com a Palavra de Jesus nos dá conhecimento Dele e do Seu amor que cura, que liberta e dá sentido a todas as coisas, até ao nosso sofrimento! Assim como no tempo em que Jesus pregava a boa nova do reino e os doentes eram curados de toda espécie de enfermidades, hoje também, nós recebemos a cura e a libertação interior dos males que nos escravizam. Procurar Jesus é encontrar a salvação e o Caminho para uma vida coerente com o desígnio que o Pai nos reservou, conforme as Suas promessas. - E você, a quem está procurando nos lugares que frequenta? – Aonde o seu coração encontra paz? – Você está no lugar certo para que Jesus possa tocá-lo (a)?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO