Evangelho de hoje 12/02 (Mc 8, 1-10)

Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: 'Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe.' Os discípulos disseram: 'Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto?' Jesus perguntou-lhes: 'Quantos pães tendes?' Eles responderam: 'Sete.' Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os sete pães, e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta.

Reflexão - “Temos os “sete pães e alguns peixinhos” de que Jesus precisa para saciar a fome do mundo”

Somos nós hoje os discípulos a quem Jesus envia para alimentar a multidão que tem fome da Sua Palavra, da Sua Presença, do Seu consolo. A multidão hoje caminha procurando saciar a sua fome de Deus com migalhas que o mundo oferece e Jesus continua olhando para ela com compaixão e, cheio de clemência, nos interpela: “quantos pães tendes?” Ele tem conhecimento dos dons que possuímos e sabe que, se quisermos, podemos colocá-los à Sua disposição para que Ele abençoe, multiplique e nos devolva a fim de que possamos também alimentar a multidão ao nosso redor. Algumas vezes nós também, como os discípulos de Jesus nos perguntamos como poderemos ajudar e nos sentimos impotentes diante das dificuldades e da carência das pessoas necessitadas de “pão”. Só Deus sacia a fome do povo, mas Jesus, sabe que nós também podemos ser seus colaboradores na missão de salvar almas para o reino dos céus. Se olharmos para a nossa vida e fizermos uma reflexão do que existe em nós mesmos perceberemos que também nós possuímos os “sete pães e alguns peixinhos” de que Jesus precisa para saciar a fome do mundo. De alguma forma Ele nos conscientiza e nos assegura de que os sete pães que temos, poderão ser: tempo, saúde, fé, paz, boa vontade, amor, inteligência. Os peixinhos que possuímos também podem ser o conhecimento da Palavra, o desejo de servir a Deus, disponibilidade, instrução, dons artísticos, intuição, sensibilidade, facilidade de comunicação. Tudo isto nos foi dado por Deus para que saibamos usar a serviço do Seu reino e Ele sabe o que cada um de nós possui. Hoje, somos nós as mãos de Jesus, as quais oferecemos ao Pai e pedimos que multiplique com a Sua graça. Por nosso intermédio Ele quer fazer o milagre do amor! Ele é poderoso para transformar o pouco que temos em alimento de amor para muitos. Ninguém é carente de tudo. Todos nós somos chamados a nos sentar e a partilhar com o nosso próximo os nossos “sete pães e alguns peixinhos”. Os pães nós já os temos, porque Deus já nos deu, precisamos apenas que reconheçamos a nossa realidade e que, “sentados”, isto é, firmes e confiantes, os apresentemos a Jesus que pedirá ao Pai e o milagre Ele o fará! – Você percebe hoje no mundo a fome de Deus? – O que você tem feito? – Jesus o tem dado oportunidade para ajudar ao próximo? – Você costuma partilhar com o próximo os bens que tem?

– Você se acha uma pessoa carente? - Quantos pães você possui? Faça o cálculo e os ofereça a Jesus. Ele irá multiplicá-los.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO