Evangelho de hoje 10/01 (Mc 1,14-20)

Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: 'O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho!' E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: 'Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens'. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes; e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus.

Reflexão - “Pecadores e pescadores”

Jesus inicia a Sua vida pública abrindo os olhos do povo para que percebessem a chegada do tempo que o Pai marcara para a salvação da humanidade; “O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho!” Esta é, portanto, a chave que desvenda todo o enigma do Plano de Deus para a humanidade: Fé e Conversão! A fé é um dom gratuito de Deus, a conversão é a nossa resposta à proposta de Jesus. Jesus veio anunciar ao mundo como todos nós poderíamos acolher a Salvação, no entanto, Ele não quis fazer nada sozinho. Por isso, convocou aqueles que O acompanhariam e seriam os Seus colaboradores na execução do Projeto do Pai. E foi caminhando à beira do mar que Ele encontrou e escolheu os Seus primeiros seguidores. Eram eles, pescadores acostumados a perseverar na procura do peixe, alimento àquela época, indispensável para a sobrevivência humana. Jesus escolheu pescadores que estavam acostumados a enfrentar o mar com o seu perigo e as suas incertezas, mas que tinham a esperança como fundamento para o seu trabalho. Aqueles homens possuíam casa e família, mas vivam condicionados a uma vida sem fronteiras, sem medo de desbravar o desconhecido. A narrativa nos dá conhecimento de que eles enfrentavam o mar jogando as redes para a pesca, mas tinham também o momento de parar para consertar as redes. Assim, eles viviam em função das redes. E foi neste contexto que Jesus encontrou os irmãos, Simão e André, Tiago e João. “Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens,” disse-lhes Jesus e eles, “deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus”. Jesus também hoje nos chama para sermos Seus colaboradores na pescaria do reino. Apesar de pecadores, somos pescadores de homens convidados a também deixarmos de lado, as nossas redes, isto é, as nossas preocupações, os nossos apegos e tudo que nos amarra à vida antiga. Mesmo que tenhamos trabalho e família e que não estejamos “desempregados” nem “desocupados” Jesus nos convoca para assumirmos o compromisso de sair à busca dos peixes para alimentar o reino dos céus. Jesus tem fome de muitas pessoas que ainda estão no mar do mundo, sem rumo e que precisam ser achadas, tratadas e curadas. – Você também percebe que o tempo já se completou e que Jesus precisa de si? – Você já é pescador (a) de homens? – Como você tem feito para apanhar os peixes para Jesus? – Como está a sua vida? – Você tem muitas preocupações e ocupações? – Você tem medo de assumir compromissos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO