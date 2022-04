Evangelho de hoje 03/04 (Jo 8,1-11)

Naquele tempo: Jesus foi para o monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao Templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da Lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: 'Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na Lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu?' Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: 'Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra.' E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos; e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: 'Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?' Ela respondeu: 'Ninguém, Senhor.' Então Jesus lhe disse: 'Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais.'

Reflexão – Quem poderá atirar a primeira pedra?

Os mestres da lei e os fariseus faziam de tudo para desmoralizar Jesus, no entanto, na medida em que Lhe armavam carapuças, mais Ele se firmava na missão de redentor dos homens. A redenção de Jesus é fundamentada na Misericórdia do Pai e é isto que Ele deseja nos ensinar até os dias de hoje. Aquela mulher que fora surpreendida em adultério, segundo a Lei, teria que ser apedrejada, todavia, enquanto todos queriam cumprir a Lei dos antigos, Jesus a perdoava para que se cumprisse a Lei da Misericórdia de Deus. O Evangelho de hoje é, pois, para nós uma verdadeira lição de Misericórdia. Assim sendo, diante da revolta dos que estavam ali, Jesus nem precisou argumentar muito nem debater com os acusadores daquela mulher adúltera. Somente com o gesto de escrever na areia Ele derrubou os seus argumentos quando disse: “quem dentre vós não tiver pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra”. Diante de tal apelação eles se afastaram começando pelos mais vividos e, por isso, mais experientes. Jesus conhecia tanto o coração dos acusadores como o daquela mulher acusada e usava a misericórdia do Pai como parâmetro para o seu julgamento. “Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais!” Diante de tudo isso, devemos ter muito cuidado quando tivermos que enfrentar situações de “pecados” das pessoas com quem convivemos. Nunca teremos autoridade para condenar alguém porque pecou nem tampouco lhe atirar pedra porque errou. Somente o Senhor conhece os corações, os motivos e as razões de todos. Ele também conhece o nosso pecado, mas não nos julga, entretanto, apela para nossa consciência e nos propõe conversão! Jesus não isentou aquela mulher do seu pecado, mas também não a condenou nem lhe jogou pedra. Pelo contrário, usou de misericórdia e lhe propôs uma vida nova. Que assim, também, aprendamos a compreender as fraquezas do nosso próximo ajudando-o a reencontrar o caminho novo que o Senhor abre para ele. A conversão daquela mulher partiu da misericórdia que Jesus usou para com ela. Se ela tivesse sido apedrejada, com certeza, não teria se convertido, talvez, pudesse ter se emendado, com medo de infringir a lei, no entanto a revolta e a dor permaneceriam dentro do seu coração, portanto sejamos misericordiosos como Jesus. - Você tem aprendido com Jesus a ser misericordioso (a)? – Você costuma também condenar e jogar pedras nas pessoas porque erram? – Com quem você tem traído a confiança de Deus? – Qual o seu menor pecado? – Será que o pecado tem tamanho?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO