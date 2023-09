Eucalipto 100% tratado cloeziana é a novidade na arquitetura

Este conteúdo é apoiado por:

Novidade! Os arquitetos acabam de descobrir um tipo de eucalipto – o cloeziana – com características semelhantes às da madeira de lei.

Com uma vantagem: há pouca diferença entre a base e o topo da árvore, do que resulta quase nada de peças tortas, baixo índice de rachaduras e coloração mais clara. Outra vantagem: essas virtudes proporcionam melhor qualidade para projetos arquitetônicos que exigem acabamento de primeira, como telhados, pérgolas e painéis.

No município cearense de Marco, onde se localiza a moderna indústria moveleira do Ceará, cujos produtos são exportados, há vários anos, para os Estados Unidos, há uma área de dois mil hectares plantados de eucaliptos que serão usados – quando alcançarem a idade de corte – na produção de móveis. Se fizerem o tratamento 100% cloeziana – as indústrias moveleiras agregarão valor ao seu eucalipto.

Mas a cloeziana – cultivada em grandes áreas de Minas Gerais, em cuja geografia está a maior floresta brasileira de eucaliptos – tem uma terceira vantagem: apresenta cerne denso e abundante, razão pela qual pode durar décadas. Essa madeira é excelente para ser usada principalmente na construção civil, onde se exige madeira muito robusta e reta.

O eucalipto cloeziana serve para a fabricação de móveis, postes, mourões de cerca e produção de carvão vegetal de alta densidade e teor de carbono fixo.

Na cidade mineira de Capelinha, estão localizadas várias usinas de tratamento do eucalipto da variedade cloeziana. Essas usinas tratam o eucalipto, lixando-a e dando-lhe as variações de bitola e espessura determinadas pelos arquitetos.

Em São Luís (MA), o arquiteto César Cardoso está aplicando o eucalipto em seus projetos, o último dos quais – um resort na turística cidade de Barreirinhas – tem grandes espaços com telhados sustentados por 946 peças de eucalipto tratado.

Arquitetos cearenses, que já utilizam peças de eucalipto em seus projetos, principalmente nas praias, podem agora acrescentar mais qualidade com o tratamento 100% cloeziana feito pelas usinas de Capelinha.