Engenheiro diz que água do S. Francisco prova erro no Castanhão

Para o engenheiro Cássio Borges, a festa que autoridades da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará estão a fazer pela chegada das águas do Rio São Francisco ao Castanhão são uma prova de que a construção do maior açude do Estado foi um erro pelo seu desnecessário gigantismo.

O Castanhão, aonde chegarão nas próximas horas as águas do Rio São Francisco, “deixará de ser uma barragem de acumulação para ser uma barragem de retenção”, diz o engenheiro, que é membro da Academia de Engenharia do Ceará e aposentado do Dnocs, organismo responsável pela construção do açude..

Em mensagem transmitida nesta sexta-feia a esta coluna, Cássio Borges, um severo crítico da construção do Castanhão, afirma:

"Há 30 ou 40 anos eu imaginava que, se as águas da transposição (10 m³/s) chegassem à Barragem de Jati, o projeto da Trasnposição de Águas do Rio São Franisco estaria realizado, portanto, concluído.

"As águas seriam bombeadas a partir de Cabrobró e transpostas para os limites da Chapada do Araripe a uma distância de 120 quilômetros e 110 metros de altura por meio de três estações elevatórias, a um custo de R$ 10 bilhões. Isto foi parte do referido Projeto chamada de Eixo Norte.

"Esta era a concepção que eu tinha para a concretização desse empreendimento. Quando as águas chegaram em Jati há cerca de três meses, provocando aquele extravasamento incntrolável das águas, eu imaginei que o problema tinha sido resolvido e que o projeto tinha sido concluído.

"As águas chegariam à Região Metropolitana de Forrtaleza em quatro meses, diziam. Mas não foi o caso, e até hoje não se sabe quando, de fato, essa gigantesca obra estará dada por terminada, pois no entender dos atuais gestores dos recursos hídricos do Ceará, o Projeto somente estará concluído quando as águs do Rio São Francisco chegarem à Barragem do Castanhão.

"Na realidade, o que os gestores desse Projeto da Transposição estão dizendo (de forma implicita) é que o Açude Castanhão deixa de ser uma barragem de acumulação para ser uma barragem de retenção. Era nesta concepção que ela deveria ter sido concebida e não com aquele gigantismo de 6,7 bilhões de metros cúbicos de águas acumuladas.

"Faltou conhecimento de hidrologia aos que projetaram aquele empreendimento e agora querem, de qualquer forma, arranjar uma função para a inconcebível barragem do Castanhão. Esta é, ao que me está parecendo, a grande (e triste) realidade."