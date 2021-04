Energia: Trairi ganha novo parque eólico de 121 MW

Foi concluída a concretagem da base da primeira das 29 torres metálicas – cada uma com 125 metros de altura e 50 toneladas de aço – do Complexo Eólico Serra do Mato, em construção no município de Trairi, no Litoral Norte do Ceará.

Cada torre terá uma turbina eólica do modelo V-150-4.2 MW, fabricadas pela dinamarquesa Vestas em sua unidade industrial de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A potência instalada desse complexo será de 121,8 MW.



Empreendimento da Qair do Brasil, subsidiária da Qair International, o complexo terá seis parques eólicos, além de um parque de geração de energia solar fotovoltaica, com potência instalada de 101 MW.

Todo esse conjunto de parques representará a expansão do Complexo Eólico Serrote, que, também em Trairi, se encontra em fase final de conclusão, devendo iniciar sua operação até o fim do próximo mês de maio.



Sua potência instalada será 205 MW.

O QUE PENSAM OS MICRO E PEQUENOS INDUSTRIAIS

Enquanto todos os brasileiros não forem vacinados contra a Covid-19, a situação do país tende a piorar.

Esta é a opinião de 65% dos micro e pequenos industriais, segundo pesquisa nacional feita pelo Datafolha para o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de S. Paulo.

Outros 27% acreditam que o quadro ficará como está, enquanto 7% apostam na melhora do cenário.



De acordo com a pesquisa, para 74% das micro e pequenas indústrias a vacinação no Brasil está mais lenta do que deveria. Para 24% dos entrevistados, o cronograma está dentro do prazo esperado.

Sobre inflação, a pesquisa apurou o seguinte: 74% dos entrevistados acreditam que haverá alta dos preços nos próximos meses.



Outros 18% avaliam que o índice inflacionário ficará como está e só 4% apostam numa queda.



Como consequência do aumento da inflação, 84% dos micro e pequenos industriais acham que o poder de compra do brasileiro diminuirá; para 13%, ficará como está; e para 7%, vai aumentar.

A pesquisa abordou a questão da interdição de alguns setores da atividade econômica.



Segundo a pesquisa, 64% das micro e pequenas indústrias relatam muito prejuízo para seus negócios com o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais; outros 22% anotam pouco prejuízo e 14% declaram que ainda não houve prejuízo.

BRASIL QUER MAIS ESTADO. MAS QUE ESTADO?

Alguém gritou no meio da multidão: o Brasil precisa de mais Estado! Justo grito, mas inoportuno.

De que Estado fala esse manifestante? Do mínimo, do máximo ou do necessário? Hoje, temos nenhum dos três, infelizmente.



Neste momento, o orçamento do Estado brasileiro exibe um déficit de mais de R$ 250 bilhões no exato momento em que o país enfrenta uma tragédia sanitária que caminha para uma estatística horrível – a morte de 400 mil pessoas vítimas da Covid-19.

Sem dinheiro, o Estado não pode executar suas tarefas de oferecer boa saúde, boa educação, boa segurança pública, boa infraestrutura.

O Estado brasileiro, de 50 anos para cá, existe para dar subsídios ao setor privado e para sustentar as corporações que dele se apoderaram e que, bem coordenadas, transformaram a Constituição de 1988 numa folha de pagamento de direitos e absurdos adquiridos para desfrute de uma elite que, agora, impede qualquer reforma administrativa que conserte o que está errado na estrutura do serviço público federal, estadual e municipal – e o que está errado é muita coisa.

Uma elite que domina o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

Quem tem direito a 60 dias de férias? O pedreiro da construção civil, o motorista de ônibus, o gari das cidades? Não!

Quem se aposenta com apenas oito anos de serviço (serviço?)? O agricultor que planta e colhe feijão para todos, o mecânico que conserta automóveis na oficina da esquina, o pintor de paredes? Não!

Quem tem plano de saúde que cobre todas as despesas, inclusive a de seus dependentes, tudo pago com dinheiro público? O comerciário da loja, o vendedor da Ceasa, o motorista de táxi? Não!

Um Estado que sustenta o conforto da elite do andar de cima com o esforço dos que – mal pagos e mal assistidos – mourejam no andar de baixo não pode ser levado a sério.

Um Estado que castiga, com uma carga de altos de impostos e taxas, os que produzem e trabalham tem sombrio futuro.

O Estado brasileiro está a pedir socorro. Prestem atenção: o pagamento dos vencimentos, aposentadorias e pensões de todos os funcionários públicos federais, estaduais e municipais, algo como 13 milhões de pessoas, está garantido. E mais: não podem ser reduzidos, é o que diz a Lei.

Mas é incerto o pagamento do salário dos mais de 79 milhões de trabalhadores ativos da iniciativa privada, que nesta pandemia têm comido o pão que o demônio amassou – uma multidão deles foi demitida, uma parte da que sobrou teve redução salarial e a outra parte alimenta-se graças ao minguado Auxílio Emergencial.



Nos países nórdicos – Suécia Dinamarca e Noruega – os políticos e os ministros vão ao trabalho de metrô, de bicicleta ou dirigindo o próprio carro, e todos residem em suas casas.

No Brasil, o contribuinte paga a mordomia dos que governam, dos que legislam e dos que aplicam a lei conforme a sua vontade.

Este é o Estado que os brasileiros temos hoje.



O Brasil precisa de mais Estado, sim; mas não este, perdulário, incompetente, ineficiente, corporativo, injusto e elitista.

Quando teremos um Estado economicamente equilibrado, socialmente justo e ambientalmente sustentável?



Em 2022, haverá mais uma chance de mudança. Que ela não se perca.

LOJAS VISÃO ABREM-SE PARA FRANQUIAS

Informa Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) e sócio, com os filhos, da rede de lojas Ótica Visão:

Quando o mês de junho chegar, será aberta no North Shopping a primeira loja Visão sob regime de franquia.

É uma novidade que, segundo Assis Cavalcante, será estendida, também, para as cidades do interior do Estado.

CEASA TERÁ ESPAÇO EXCLUSIVO PARA FLORES

Novidade! José Leite, presidente das Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa) deixou felizes ontem os empresários da floricultura cearense.

Falando por vídeo conferência, ele fez um resumo da atuação da Ceasa, detendo-se na de Maracanaú, a maior do Estado, que abrirá um espaço exclusivo para a exposição e comercialização de flores produzidas no Ceará, incluindo as ornamentais, cuja produção é hoje, em sua maioria, voltada para a exportação.

Acompanhando o debate, o empresário Gilson Gondim, que produz e exporta flores, abriu um largo sorriso e parabenizou a Ceasa do Ceará pela iniciativa.

Por sua vez, o presidente da Câmara Temática da Gastronomia, João Lima, que é também um dos coordenadores do programa “Mais Nutrição”, comandado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana, revelou que, todos os dias, ao final das vendas da Ceasa, são recolhidas as sobras de frutas e hortaliças.

Das frutas, faz-se polpa que é transformada em suco e das hortaliças uma saborosa e nutritiva sopa, tudo distribuído a famílias carentes de vários bairros de Fortaleza. Isso tem nome: solidariedade.

DESAFIO DO FORTALEZA: TER UM TÉCNICO COMO CENI

Ao anunciar ontem a intenção de contratar o técnico Fernando Diniz, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, tentou juntar a fome do marketing e a vontade de comer vitórias do tricolor do Pici, que tem um bom elenco mal treinado.

A intenção foi frustrada pelo próprio Diniz, que prefere dirigir um time top 10, ou seja, ali do RJ, SP, MG, PR e RS.

O tricolor de aço ficaria bem sob o comando de um treinador famoso e competente, que possa vitaminar os jogadores, o torcedor e o setor de marketing do clube, quase desativado por causa da pandemia e das fracas atuações do seu time de futebol.



FIEC SAÚDA TIPROGRESSO POR 95 ANOS DE ATIVIDADE

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, distribuiu ontem mensagem à comunidade industrial cearense pelo transcurso dos 95 anos de fundação da Tiprogresso, “símbolo da competência e credibilidade de um dos segmentos que foram signatários da carta de fundação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará”.

Ele lembrou que foi “o visionário industrial Raimundo Esteves” quem, em 26 de abril de 1926, fundou a Tipografia Progresso, que depois seria dirigida por seus filhos Luiz Esteves Neto e Geraldo Quevedo Esteves. Hoje, a empresa segue em plena atividade, conduzida por seus netos, Fernando Esteves, Sérgio Esteves, Francisco Esteves e Raimundo Esteves Neto.

Na sua mensagem, Ricardo Cavalcante escreve:



“Raimundo Esteves integrou o Conselho Fiscal das primeiras diretorias da FIEC. Luiz Esteves Neto foi nosso presidente entre 1986 e 1992, tendo inaugurado a Casa da Indústria. E hoje, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, dando continuidade à história empresarial e ao compromisso da família para com a indústria cearense, é nosso diretor Administrativo. Por tudo o que essa família representa para a nossa indústria, em meu nome e de toda a diretoria atual da FIEC, parabenizo a Tiprogresso por seus 95 anos de existência.”

SAI A SAÚDE, ENTRA A EDUCAÇÃO

Esta coluna ouviu ontem a seguinte advertência de uma fonte bem informada sobre o que se passa hoje em Brasília:

A mídia, que está batendo muito no Ministério da Saúde, vai transferir seu foco e seu fogo para o Ministério da Educação.

A Saúde, explicou a fonte, é assunto, agora, da CPI da Covid-19.

É tudo executado conforme o plano estratégico para tirar Bolsonaro do governo.

Mas, como dizia o Galvão Bueno quando narrava corridas de Fórmula-1: “Chegar é fácil, passar (o impeachment) é que é difícil”.

CONSTRUÇÃO CIVIL PERPLEXA COM CORTES NO ORÇAMENTO

Preplexa! Assim está a indústria da construção civil do Ceará diante do corte de R$ 1,5 bilhão das dotações que o Orçamento Geral da União destinava ao programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida.

O Sindicato da Indústria da Construção Covil (Sinduscon-Ceará), presidido pelo empresário e construtor Patriolino Dias, distribuiu nota em que informa que, aqui, 34 empreendimentos terão as obras paralisadas já a partir do próximo mês de maio.

Deixarão de ser construídas mais de 13 mil unidades habitacionais.



O corte orçamentário praticamente zera o que estava reservado, sobrando apenas R$ 1 Milhão para tocar o programa no Ceará, revela o Sindscon.

A situação torna impossível a continuidade do que já está contratado, afetando diretamente os postos de trabalho das respectivas obras.

“Acreditamos na sensibilidade do Congresso Nacional para uma atuação urgente a fim de reverter o corte e evitar as demissões em massa do setor, já tão afetado pela pandemia e aumento dos insumos”, diz nota do Sinduscon-Ceará.

AÉREAS EUROPEIAS VOAM EM CÉU DE PREJUÍZO

Em 2020, a gigante aérea alemã Lufthansa registrou prejuízo de 6,7 bilhões de euros. Motivo único: a pandemia da Covid-19.

A Air France-KLM amargou um rombo de 7,1 bilhão de euros.

O Grupo IAG, dono da British Airways e da Ibéria, teve prejuízo de 6,9 bilhões de euros.

E a portuguesa TAP, que liga (ou ligava) Fortaleza à Europa, fechou 2020 com prejuízo de 1,2 bilhão de euros.