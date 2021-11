Energia solar: Empresa cearense implanta projetos em 16 estados

Especializada em energia e nascida em Fortaleza em 2010 com o objetivo de oferecer soluções em energia solar e em eficiência energética em projetos de pequeno de pequeno, médio e grande portes nas áreas residencial, empresarial e de geração remota, a ECO Soluções em Energia já tem mais de 450 projetos implantados em mais de 100 municípios de 16 estados brasileiros.

Como empresa pioneira antes da regulamentação do setor de geração de energia distribuída, a ECO tem hoje potência total instalada de 90 MWp e geração anual estimada em 140 GWh, com mais de 250 mil placas solares instaladas.

A empresa contribui para a sustentabilidade do planeta, com 82,.77 milhões de CO² evitadas – o equivalente ao reflorestamento de 496,.6 mil árvores, à economia de 510,88 bilhões m³ de água e a 82.775 automóveis a menos circulando nas ruas das cidades.

Filiada à Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), a ECO integra o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia).

O CEO da ECO, Jonas Becker, deu à coluna resposta a algumas perguntas sobre o cenário da energia solar no Brasil e no Ceará.

O sistema de energia solar pode zerar minha conta de energia?

A adesão ao sistema solar não zera a conta, porque há ainda impostos e taxas de iluminação pública a pagar, mas a redução do valor pode chegar a 95% da conta original. E em meio às altas nas tarifas de energia, principalmente diante da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, o aquecimento solar fotovoltaico representa uma economia real e considerável na conta de luz. Sem contar que o excedente produzido pelo seu sistema de energia solar é enviado à distribuidora, que utiliza esse crédito para abater da conta de energia do imóvel, com validade de 60 meses.



2) É caro instalar um sistema de energia fotovoltaica?

Há atualmente mais de 70 linhas de financiamento em bancos, com taxas de juros de 0,75% ao mês, segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Dependendo do projeto, o investimento no sistema acaba se pagando em 4 ou 5 anos, principalmente diante da economia verificada com a conta de energia elétrica. Com a evolução do mercado global, os equipamentes fotovoltaicos também tiveram o custo final reduzido em mais de 80% nos últimos 5 anos.



3) Os painéis solares exigem muita manutenção?

Com duração média de 25 anos, outra vantagem dos painéis solares é que não precisam de manutenção frequente: a limpeza pode ser feita pelo próprio usuário, com água, se as placas estiverem muito sujas. Normalmente, uma boa chuva pesada limpa bem os painéis solares - que podem estar instalados em tetos, no chão, fachadas ou na água.



4) No inverno ou em dias nublados, os painéis solares não produzem energia?

Os painéis solares funcionam com a luz (raios solares) e não com o calor. São os raios solares os responsáveis pela geração de energia. Mesmo em dias nublados ou mesmo sem sol direto, haverá luz para alimentar os módulos e os equipamentos funcionarão perfeitamente.



5) Os módulos fotovoltaicos não geram energia à noite?

Sim. Por enquanto. Não há geração devido à ausência de radiação solar – mesmo assim, você não ficará no escuro. A energia excedente, gerada durante o dia e enviada à rede distribuidora, se torna crédito na sua fatura, utilizado para abater o consumo noturno. Já há pesquisas para a construção de um painel solar noturno, que poderá produzir eletricidade mesmo durante à noite.



6) A energia solar é uma energia limpa?

Sim, é fonte de energia limpa, renovável e não utiliza qualquer tipo de combustível fóssil ou emite gás poluente na atmosfera (ao contrário das termelétricas ou das usinas hidrelétricas, que necessitam de chuvas). Ou seja, ela é uma ótima parceira do meio ambiente, seguindo o caminho da sustentabilidade.



7) Os painéis solares geram ruído?

Diferente dos geradores baseados na queima de combustíveis fósseis ou dos geradores eólicos, os painéis solares não geram energia por meio de processo mecânico, mas sim por um efeito de fotoemissão totalmente silencioso, que acontece no interior de cada célula fotovoltaica contida dentro da placa solar.