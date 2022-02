Energia da Enel no Apodi é de baixa qualidade, diz agricultor

Durou apenas dois dias o clima de amistosidade entre a Enel Ceará, que tem o monopólio da distribuiçã de energia em toda a geografia do Ceará, e empresários da agropecuária cearense, que voltaram a criticar, doesta vez veementemente, a ação da empresa não apenas na Chapada do Apod, mas também em outras regiões do Estado.

Um grande agricultor, que cultiva algodão em 2.500 hectares no Apodi, denunciou nesta sexta-feira a Enel e seus técnicos, “que ligaram na nossa área de produção uma energia que queima os motores”.



Ele contou que, como a tensão da energia distribuída pela Enel é precária, variando de minuto a minuto, “não ligamos nossos dois pivôs centrais de irrigação”.

E acrescentou: “Eu acreditei que a Enel do Ceará iria, finalmente, cumprir o que lhe cabe na área do fornecimento de energia elétrica, mas o que ela fez, no nosso caso, é lamentável e repugnante”.

Outro grande empresário, que atua na área da Fruticultura, teve a mesma reação e contou que sua empresa está impedida de aumentar a área plantada e, consequentemente, o número de empregos de sua fazenda (na fruticultura, para cada hectare plantado cria-se um novo emprego).



“E a culpa é da Enel, que até agora, vários meses depois do pedido de ligação da energia, não solucionou o nosso problema, causando-nos prejuízo”, disse o fruticultor.

E uma autoridade do Governo do Estado, que atua na área da agropecuária, transmitiu hoje por uma rede social o seguinte comentário sobre o assunto, referindo-se ao comando da Enel no Ceará:

“Essa presidente veio de encomenda, promete, enrola e nada. Se a Enel tivesse sido sincera, dizendo de antemão que não seria possível fornecer energia de boa qualidade, teria sido melhor do que mentir, como agora”.

A presidente da Enel, Márcia Vieira, instada por esta coluna, confirmou, por meio de mensagem, que foi ligada ontem a energia elétrica da fazenda de produção de algodão na Chapada do Apodi, mas não de deu explicações sobre a queixa do agricultor que acusa “a má qualidade” da energia fornecida, o que está provocando, segundo ele, a queima de motores na sua propriedade.

O presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec, Amílcar Silveira, disse à coluna que está em contato permanente com os empresários que se declaram prejudicados pela Enel. A entidade tomará uma posição a respeito.