Empresários observam fadiga do material na política do Ceará

Para empresários da indústria e da agropecuária com quem esta coluna conversou ontem – pelo telefone, pois o contato pessoal está restrito por causa da pandemia – este ano de 2020, apesar de todas as danosas consequências econômicas, sociais e financeiras impostos pela crise sanitária – “foi muito positivo, principalmente na gestão pública do Estado e de algumas prefeituras municipais, com a de Fortaleza, em primeiro plano”.

E por que, em alguns municípios, as forças da situação, lideradas pela coligação PDT-PT, foram derrotadas (em Fortaleza, a bola eleitoral oposicionista bateu na trave situacionista)?

Resposta de um dos empresários, com a concordância dos demais:

“Foi um sinal de fadiga do material”.

Um consultor empresarial, também ouvido pela coluna, vaticinou:

“Para 2022, qualquer prognóstico feito agora terá o mesmo valor de uma nota de R$ 3”.

Mas as mesmas fontes foram unânimes em dizer que, do ponto de vista administrativo, a regência de Roberto Cláudio “foi excelente sob todos os pontos de vista”.

Um agropecuarista, com campos de produção no sertão cearense e domicílio nesta capital, disse:

“Fortaleza era uma cidade antes da gestão de Roberto Cláudio; hoje, é outra completamente diferente. Mudou para melhor, e não só na Beira Mar e adjacências, mas também nas outras regiões de sua geografia. Isto vale também para o governador Camilo Santana, que, faltando ainda dois anos para o fim do seu mandato, promoveu um salto de qualidade no Estado, e tudo isto evitou, por muito pouco, o gol da oposição em Fortaleza”, o que não aconteceu em Maracanaú, em São Gonçalo do Amarante, em Juazeiro do Norte e em Caucaia.

Assim, no entendimento dos empresários consultados pela coluna, a performance da coligação situacionista na eleição estadual de 2022 dependerá do que, nos próximos 24 meses, fizerem no Palácio da Abolição o PT e seus parceiros PDT, MDB, PSD e mais outras 20 legendas.

Se a economia do país retomar o crescimento e se o Congresso Nacional aprovar as reformas necessárias ao ajuste das contas públicas, o cenário será bem diferente do se vê agora.

PRIMEIRO ANO

Neste dezembro, o Instituto Luiz Girão, presidido pelo jovem Bruno Girão, celebra seu primeiro ano de vida, ao longo do qual promoveu dezenas de cursos e palestras técnicas para a qualificação dos seus milhares de fornecedores de leite nos estados do Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia.

Essas iniciativas qualificaram os fornecedores, cuja produção cresceu 15% em relação a 2019.

A maioria desses cursos e palestras foram ministrados por vídeo conferência por causa da pandemia.

CERVEJA

Fabricada aqui no Ceará, a cerveja Legítima, produzida à base de macaxeira, acaba de lançar uma nova campanha que homenageia personagens icônicos do Estado.

Intitulada "Peeeense como o cearense já nasce estrela", a campanha conta com vários personagens, entre os quais Bode Ioiô, Bruno Luz, Erlineide, Sangalo Schneider, Rochele Santrelly, Edson Quebra Coco e o lendário Babau do Pandeiro.

Além de comerciais para a televisão, a campanha da Legítima tem filmes curtos nos quais as estrelas cearen ses mostram seu talento.

A campanha foi criada pela agência Bando Propaganda; a produção é da Terravista.

VACINAÇÃO

No Reino Unido, quem toma a vacina da Pfizer contra a Covid tem de assinar, antes, um documento no qual declara estar ciente de que o imunizante pode provocar efeitos colaterais.

A televisão mostrou uma reportagem exibindo o documento.

Aqui no Brasil, segundo decisão do ministro Ricardo Levandowsy, do STF, a vacinação será obrigatória e sem a assinatura de qualquer documento.

Ah, esses ingleses não aprendem. Têm de vir ver como faz o Brasil!

EXPRESS

Empresa 100% cearense, a Ceará Express registrou crescimento de 82% no número de entregas na 1ª quinzena de dezembro em

relação ao mesmo período de 2019, graças à Black Friday.

Entre seus clientes, estão as gigantes Americanas, Shoptime e Submarino, que têm clientes no Ceará, Piauí, Manaus e Pernambuco.

ICMS

Revela o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias (Confaz): o número de contribuintes ativos de ICMS no Brasil chegou à marca de 60 milhões em setembro de 2020.

Entre os contribuintes líderes do ranking de arrecadações, estão as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples Nacional, que representam 36% dos cadastros ativos, seguidas dos Produtores Rurais, que respondem por 26%.

AEROPORTOS

Atenção! A Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos do Brasil, que reúne os lojistas que alugam pontos de comércio e serviços nos aeroportos brasileiros, o de Fortaleza no meio, está condenando com veemência a política de cobrança de valores de aluguéis e rateios, praticados durante a pandemia pelas empresas administradoras de aeroportos de todo o Brasil, incluindo a Fraport, que tem a gestão do Aeroporto Pinto Martins.

A situação dos lojistas de aeroportos é desesperadora.

Eles lançaram a campanha “Apertem os cintos, o passageiro sumiu”, que retrata a atual dificuldade financeira dos lojistas e prestadores de serviços, ocasionada pela baixa frequência de consumidores.

A campanha procura sensibilizar a Infraero e outras administradoras de aeroportos para uma solução para o setor.

Mesmo com a chegada do fim de ano, levantamentos feitos até agora identificam um pequeno crescimento no setor, mas bem abaixo do de anos anteriores, o que não será suficiente para repor as perdas de receitas registradas durante a pandemia.

Em alguns casos, a queda de receita dos lojistas de aeroportos chega a 90%.

SENAI-CEARÁ

Informam o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda:

O Laboratório de Tintas do Senai-Ceará acaba de ser acreditado pelo Inmetro, motivo pelo qual, a partir do próximo mês de fevereiro, passará a integrar a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios.

Essa acreditação confere ao Laboratório de Tintas do Senai-Ceará competência técnica e capacitação vinculadas às indústrias, às universidades e aos institutos tecnológicos habilitados à realização de ensaios.

Como um Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC), o Laboratório de Tintas do Senai-Ceará torna-se o primeiro das regiões Norte e Nordeste e o quarto em todo o país com o mesmo escopo de serviços, que abrangem 12 ensaios voltados para tintas e correlatos, como massas niveladoras, esmaltes e vernizes.