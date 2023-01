Empresários cearenses condenam invasão e depredação em Brasília

Para o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, “são lamentáveis e inconcebíveis” a invasão e a depredação, por grupos de direita, das sedes dos três poderes da República, ocorridas na tarde deste domingo em Brasília.

Foram vandalizadas as dependências internos do Palácio do Planalrto, sede do Poder Exeucitov; do Palácio da Justiça, sede do Supremo Tribunal Federal; e do Parlamento, onde os manifestantes invadiram os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Reconhecido como um líder empresarial de posição antiesquerdista, Amílcar Silveira manifestou à coluna sua posição contrária à violência utilizada por milhares de pessoas, muitas das quais estavam acampanadas, havia 70 dias, na área externo do Quartel General do Exército na capital federal, as quais se deslocaram para a Praça dos Três Poderes, onde tudo ocorreu.

"Quando se fere a lei, comete-se um crime. Os que invadiram hoje os prédios públicos de Brasília praticaram, pois, um ato fora da lei, e devem agora responder pelos seus atos", disse Silveira.

Outro empresário que se manifestou também contra os fatos desta sexta-feira em Brasília foi o agropecuarista Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia Lácteos e um dos três maiores produtores de leite pecuaristas do Ceará.

Ouvido por esta coluna, Girão disse que todo ato de violência, “seja de que lado for, é um atentado à Lei, e o que hoje aconteceu em Brasília foi isto mesmo”.

Luiz Girão disse que, enquanto a manifestação transcorreu em ordem e pacificamente, “a Lei estava sendo respeitada, mas a partir da invasão dos prédios públicos, que são patrimônio do povo brasileiro, o que era uma ordeira e pacífica ação de protesto, virou um ato criminoso”.