Empresários alemães virão no dia 23 para ver fruticultura cearense

No próximo dia 23, um grupo de empresários da Alemanha estará em Fortaleza para uma reunião com o secretário do Desenvolvimento e Trabalho do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior.

A comitiva teuta será liderada por por Tino Barth, presidente do Conselho Internacional de Negócios da Alemanha. O grupo será integrado por 10 empresários, segundo anunciou o próprio Barth em vídeo que gravou em Berlim para o Governo do Ceará.

Ele disse que ele e os empresários alemães estão “muito interessados em conhecer a região de Fortaleza e seu entorno” e acrescentou que será um momento importante o encontro deles com os empresários cearenses.

A agenda dos alemães está sendo organizada pela Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho (Sedet), com a participação direta de sua Secretaria Executiva do Agronegócio.

Os alemães têm interesse em investir aqui em projetos das áreas da fruticultura, de energias renováveis e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), já tendo tratado disso há um mês, quando se encontraram em Berlim com o secretário Executivo do Agronegócio do governo cearense, Sílvio Carlos Ribeiro.



O time alemão participou de um workshop promovido pelo Governo do Ceará e ficou bem impressionado com o potencial da economia cearense, razão pela qual decidiu vir para essa reunião com Maia Júnior. Ontem, Sílvio Carlos Ribeiro disse a esta coluna que está otimista quanto aos resultados dessa reunião, que poderão resultar em novos investimentos estrangeiros no Ceará.