Empresário surpreende-se com decisão de Fachin a favor de Lula

Decidiu hoje, monocraticamente, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anular todas as condenações impostas pelo juízo da 13ª Vara da Justiça Federal, sediada em Curitiba, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Houve surpresa entre empresários cearenses ao serem informados da decisão. "Verdade? Puxa, isso vai causar uma grande confusão", disse um industrial à coluna. Ele se referiu à possibilidade de Lula tornar-se candidato a presidente da República.

Com a decisão de Fachin, Lula recupera os seus direitos políticos e poderá ser candidato do PT à presidência da República.

A 13ª Vara da Justiça Federal foi ocupada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula.

A decisão de Fachin muda completamente o cenário político e eleitoral do país.

Para começar, o PT tem de volta o seu fundador e maior líder, que é, sem nenhuma dúvida, de acordo com as últimas pesquisas, o nome mais forte do tabuleiro eleitoral para enfrentar, com chance de êxito, o presidente Jair Bolsonaro no pleito de 2022.

Mas Lula, se quiser ter sucesso, terá de construir uma aliança com partidos da esquerda e da centro-esquerda, o que não será fácil.

Hoje, o presidenciável Ciro Gomes disse, numa entrevista ao site do Uol, o seguinte: “Não contem comigo para esse circo”, referindo-se à possibilidade de o seu partido, o PDT, aderir à provável candidatura de Lula ao Palácio do Planalto.

Ciro atacou, duramente, Lula e o PT, e se incluiu entre os que foram enganados pelo líder do que chamou de “lulo-petismo”.



A decisão do ministro Fachin causará um rebuliço na cena política, pois mobilizará as lideranças dos grandes partidos, que analisarão o novo quadro eleitoral.