Empresário peruano quer plantar mirtilo Ceará

Berlim (Alemanha) – Rafael Quevedo, um empresário peruano que planta e exporta mirtilo, internacionalmente conhecido por Blueberry, disse ontem, aqui, ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amílcar Silveira, que irá a Fortaleza nos próximos três meses para conhecer áreas da geografia cearense que sejam propícias ao cultivo dessa fruta altamente consumida pelos europeus. O encontro dos dois foi agendado pelo secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Sílvio Carlos Vieira. Quevedo disse a Silveira que o mirtilo pode ser cultivado, também, em áreas que não de serra, “pois se adapta bem às regiões localizadas ao nível do mar”, disse à coluna o presidente da Faec, na opinião de quem o empresário do Peru quer ampliar suas áreas de produção, para o que também visitará o Polo de Fruticultura Petrolina-Juazeiro, na divisa de Pernambuco com a Bahia.

Amílcar Silveira ficou impressionado com os números da produção e da exportação peruana de mirtilo:

“Só a empresa de Quevedo, a Hortifruti, exportou no ano passado o equivalente a US$ 300 milhões, somente em Miertilo”.

Em meados do ano passado, o secretário Sílvio Carlos Ribeiro esteve em Lima, capital do Peru, onde se reuniu com os maiores produtores de mirtilo daquele país andino. Um deles mandou executivos ao Ceará, os quais, na companhia de Ribeiro, visitou municípios da Chapada da Ibiapaba, cujo clima e cujo solo deixaram entusiasmados os visitantes, que ratificaram o interesse de investir ali.

O tempo passou e nada aconteceu, efetivamente, até agora. A manifestação de Rafael Quevedo de vir ao Ceará para conhecer áreas que podem servir ao cultivo de Mirtilo trouxe de volta a boa expectativa de que o solo cearense, em qualquer de suas regiões, poderá abrigar um investimento dos fruticultores do Peru, aqui na Fruti Logistica – maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, hortaliças, flores e outros vegetais – ocupam grande parte do Pavilhão 26 (o Messe Berlim, Centro de Eventos da capital alemã, tem 27 pavilhões cuja área coberta é de 198 mil metros quadrados).

Além do encontro com o empresário peruano, o presidente da Faec reuniu-se com o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Eduardo Brandão, que coordena, há alguns anos, o estande do Brasil na Fruit Logistica.

Amílcar Silveira foi informado de que, no ano passado, o estande brasileiro teve a presença de 50 empresas das diferentes regiões do país, algumas das quais cearenses, como a Agrícola Famosa, que produz melão, e a Tropical Nordeste, que produz banana nanica. Ambas têm na Europa seu maior mercado.



NA ALEMANHA, MAS DE OLHO E OUVIDOS NO BRASIL



Empresários cearenses, pernambucanos, paulistas, mineiros e gaúchos, que se encontram presentes à Fruit Logística – com os quais esta coluna conversou ontem no Pavilhão 23, onde está o estande da Abrafrutas (antes, esse estande ocupava uma área do pavilhão 25) – demonsgtraram preocupação com o futuro próximo da economia brasileira.

Essa preocupação é causada pelas repetidas declarações do presidente Lula, que reitera seu desejo de, em 2024 – quando será concluído o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto – encerrar o ciclo de independência da autoridade monetária do país.

Na opinião dos empresários, todos com pedido de anonimato, o presidente da República está contribuindo para a intranquilidade do mercado, que amplia sua desconfiança de que não é para valer a promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de praticar uma política fiscal de austeridade, compromissada com o controle dos gastos e tendo como meta a redução ao mínimo do atual déficit orçamentário, que gira em torno de R$ 231 bilhões.

“Quanto menos o presidente Lula falar de economia, melhor. Temos problemas fiscais a serem resolvidos e para isso se tornam necessárias as reformas que tramitam no Congresso, incluindo a tributária”, disseram os empresários, que também sugeriram:

“Lula deveria aproveitar essa boa maioria que ele tem no Congresso para aprovar as reformas, com o que o Brasil dará um salto de qualidade e retornará ao trilho do desenvolvimento sustentável”.