Empresário diz: Novo Refis nunca foi tão necessário

Esta coluna abordou ontem a questão do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal que, em edições periódicas, oferece, nos âmbitos federal, estadual e municipal, uma boa condição para que o contribuinte inadimplente se ponha em dia com o Fisco.

Uma parcela de maus contribuintes, acostumada à sonegação de impostos, usa o Refis para limpar sua ficha suja, pagando as três ou quatro primeiras das até 60 ou mais prestações acordadas com a autoridade fiscal, para em seguida voltar a inadimplir, até que se crie um novo Refis. A isto a coluna chamou de sem-vergonhice, gerando imediata reação de empresários.

Para o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios do Ceará, José Antunes Mota, a criação de um novo Refis “nunca foi tão necessária quanto agora”.

Ele diz que “mesmo quem está trabalhando só tem uma opção: ou faz caixa para não quebrar ou paga os altíssimos impostos e contribuições que aí estão”.



Antunes lembra que “os fornecedores diminuíram prazos, enquanto os clientes impuseram maiores prazos, sem contar com atrasos dos recebimentos”.

Na sua opinião, sonegador é uma coisa; devedor é outra bem diferente. O primeiro apropria-se do que é do Estado; o outro é um contribuinte honesto que, pressionado por dificuldades, como as de agora causadas pela pandemia da Covid-19, não têm como pagar em dia seus compromissos tributários, “daí porque um novo Refis será a saída para o contribuinte correto”.

Por sua vez, Chico Esteves, sócio e diretor da Gráfica Tiprogresso, é mais incisivo:

“Sem-vergonhice maior é o primeiro escalão do funcionalismo público, que não dá sua cota de contribuição (leia-se redução de salários e mordomias) para melhorar o valor do Auxílio Emergencial, por exemplo.

"E o mais revoltante é irem para as mídias para dizer que o que o governo dá é muito pouco. O Fisco autua as empresas com criatividade mágica, depois apresenta como solução um Refis em que o principal é preservado. A imprensa e o povo acham que o Refis perdoa a dívida, o que não é verdade”.

ANEEL VÊ PRODUTOR RURAL COMO INIMIGO

Reparem: a inflação oficial, medida pelo IPCA, no exercício de 2020, bateu em 4,52%.

Pois bem: o aumento da tarifa de energia elétrica, autorizada pela Aneel para o Estado do Ceará, foi, para o consumidor doméstico, de 7,55% -- bem acima do índice inflacionário.

Agora vem o pior da história: para os consumidores rurais –aquela gente que, com seu trabalho no campo, alimenta a população do estado – a majoração saltou para 15,63%.

Se o genial humorista cearense de Maranguape, Chico Anísio, fosse vivo, diria: “Eu só queria entender!”

BALANÇA COMERCIAL VAI BEM; FALTAM AS REFORMAS

Leiam com atenção o comentário a seguir, assinado pelos economistas Carlos Kawall, Gustavo Ribeiro e Leonardo Costa, da ASA Investimentos, enviado a esta coluna:

“Em meio à piora dos fundamentos – crescimento mais lento, inflação em alta e aumento do endividamento público – a situação das contas externas é o único destaque positivo para o cenário econômico Brasileiro. Prevemos em 2021 um superávit comercial de US$ 75 bilhões, com o saldo em conta positivo em US$ 5 bilhões.



“Com a retomada do crescimento e robusto cronograma de ofertas de ações e, também, de leilões de infraestrutura, poderemos ter uma melhora na conta financeira, proporcionando um fluxo cambial positivo de US$ 30 bilhões a US$ 40 bilhões.



“Tal cenário poderia aliviar as condições financeiras e reduzir as expectativas inflacionárias caso levasse à valorização do real. Mas isso depende, fundamentalmente, da correção dos erros na condução da crise sanitária e, também, da redução da incerteza quanto à política fiscal e retomada da agenda de reformas”.

CIRO SERÁ DIRIGIDO PELO GUARDIOLA DO MARKETING

João Santana, o Pep Guardiola do marketing político, assinou contrato com o PDT, do presidenciável Ciro Gomes.

Nas mídias sociais, corre a informação de que Santana, até que comece a campanha eleitoral de 2022, ganhará do PDT R$ 250 mil mensais.

Quando vier a campanha, esse pró-labore será multiplicado.

João Santana já propôs uma chapa com Ciro de presidente e Lula de vice. “Seria a chapa imbatível”, justificou ele.

Na verdade, seria uma chapa impossível de acontecer, por um motivo simples: Lula é, e será sempre, o candidato do PT e da esquerda, extrema ou não.

João Santana, marqueteiro das campanhas de Lula e Dilma, teve problemas com a Lava Jato.

PANDEMIA: AÇO CEARENSE FAZ NOVA CAMPANHA

Braço social do Grupo Aço Cearense, controlado por Vilmar Ferreira, o Instituto Aço Cearense está lançando a campanha “De Coração para Coração”, que arrecadará fundos para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade social.



Os valores arrecadados serão revertidos em cestas básicas para as famílias atendidas pelo instituto, que é o braço social da Aço Cearense. As doações podem ser feitas por meio de transferências, boletos bancários ou pix.

Nos últimos 12 meses, o Instituto Aço Cearense intensificou suas ações por causa da pandemia, já tenho feito a cessão de cilindros de oxigênio e a doação de toneladas de alimentos, máscaras, kits escolares, testes de Covid-19, medicamentos, material de limpeza e higiene pessoal.

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: SUBSÍDIO É CONVERSA FIADA

Daniel Lima, presidente da Associação Nordestina de Energia Solar (Anesolar), mete sua colher de pau na panela de pressão do debate sobre o Projeto de Lei 5829, que cria o marco regulatório para a Geração Distribuída de Energia Solar Fotovoltaica.

É interessante o que ele diz. Leiam a seguir:

“A região Nordeste está atrasada em relação à implantação da Geração Distribuída (GD). Temos hoje, somando a potência instalada dos nove estados nordestinos, um pouco mais de 1 GW de GD, o que representa apenas 18% de toda a GD do país.

“Para termos uma ideia de como estamos atrasados, Minas Gerais, sozinha, já superou 1 GW de GD, e o Distrito Federal, com seus 66 MW de GD instalados, iguala a soma da GD instalada nos estados de Alagoas e Sergipe.

“Vivemos na terra do sol, onde a matéria prima é abundante e está localizada nos rincões do sertão onde a fome e a miséria campeiam, onde a GD poderia levar riqueza para o seu povo sofrido.

“Esse negócio de subsídio cruzado ou o de que quem gera energia com GD onera os mais pobres é conversa fiada de grandes monopólios que querem continuar mantendo-se neste país cativo, como nos tempos coloniais.

“Subsídios cruzados há mesmo na Conta de Desenvolvimento de Energia - CDE, nos Encargos de Serviços do Sistema - ESS, essas duas pérolas que só neste ano irão surrupiar R$ 32 bilhões do bolso de todos os consumidores de energia brasileiros.

“Temos na geração sobre os telhados mais de 15 mil micro e pequenas empresas, gerando mais de 150 mil empregos em tempos tão difíceis que nosso Brasil atravessa.

“E para finalizar, concluo com um repente feito por um nordestino cabra da peste que diz assim:

‘O Sol outrora algoz e agonia, transformando luz em energia, passou a ser para o nordestino, melhoria de vida e alegria; Sejamos como o Sol, que não espera recompensa, não espera lucros, nem espera elogios. Simplesmente brilha; Sejamos como o sol, sempre o mesmo, mas novo a cada amanhecer’”.

Como nossos leitores estão a perceber pelo que esta coluna tem publicado nos últimos dias´, trata-se de uma clara guerra de lobbies.

MERCADO IMOBILIÁRIO COM VENTO A FAVOR

Informa a engenheira Andréa Coelho, diretora da Marquise Incorporações, empresa do Grupo Marquise:

No primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 37 milhões, mas espera ampliar esse resultado no segundo semestre em curso.

Andréa revela que o ambiente do mercado imobiliário de Fortaleza “é favorável”, razão pela qual a Marquise prepara “novos lançamentos para este ano”.

CONHEÇA AQUI ALGUMAS DAS GRAVES SEQUELAS DA COVID

Atenção! Para que os leitores desta coluna tenham uma ideia das sequelas que deixa a Covid, a rede Sarah de Hospitais, que tem uma unidade em Fortaleza na Avenida Alberto Craveiro, informa que “está oferecendo atendimento ambulatorial de reabilitação pós Covid-19” para pacientes com sequelas que envolvam alterações neurológicas, tais como:

Acidente Vascular Encefálico- Síndrome de Guillain-Barré; Inflamação na medula espinhal, lesões do plexo braquial; Fraqueza muscular com dificuldade no movimento; Perda de força ou da sensibilidade nos membros superiores e inferiores; Alterações do equilíbrio e da coordenação motora; Alteração da memória, do planejamento e da iniciativa que requeiram a necessidade de ajuda de terceiros no cotidiano.

Mais informações no sarah.br/consultas/reabilitação-pos-covid

CAEM AS EXPORTAÇÕES CEARENSES, DIZ O CIN

Elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiec, o estudo Ceará em Comex foi apresentado ontem à Câmara de Comércio Exterior da Adece.

A assessora especial da Fiec, Lais Bertozo, que fez a apresentação, destacou os principais números do comércio exterior cearense no primeiro trimestre deste ano.

As exportações caíram 21,4% e as importações aumentaram 12,7%. São Gonçalo do Amarante foi o município que mais exportou, seguido por Fortaleza.

Os principais produtos vendidos para outros países foram castanha de caju, minérios e cera de carnaúba.

Neste 2021, estão a exportar 49 municípios cearenses – em 2020, eram 46.

Karina Frota, presidente da Câmara Setorial, disse que os resultados motivam a FIEC e a Adece a intensificar os esforços pela internacionalização das companhias cearenses. "Temos muito a fazer, principalmente em relação às micro e pequenas empresas", afirmou.

Os EUA seguem sendo o principal parceiro comercial do Ceará, tanto em exportações como em importações.



Fortaleza é o município que mais importa, seguido de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. Limoeiro do Norte foi destaque no período, registrando crescimento de 41581%, com valor de US$30,5 milhões em importações, por conta da aquisição de módulos solares para geração de energia fotovoltaica provenientes da China.