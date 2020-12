Empresário denuncia a sociedade desigual

Presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), o empresário Carlos Rubens Alencar abre a mente e, também, o coração para, em pronunciamento duro e comovente, dizer com todas as letras: “Nos últimos anos, pouca coisa mudou. Na realidade temos uma sociedade extremamente desigual, e isto depõe contra a minha geração. Acredito que o modelo vigente, que privilegia o sistema financeiro em detrimento de quem produz, está esgotado”. Despejando no lixo qualquer intenção de dourar a pílula da crise, Alencar engata a sexta marcha e pisa fundo no acelerador da crítica: “O País necessita de voltar a ter condições de investir, mas isto não será possível apenas com rearranjos paliativos do sistema tributário e fiscal, pois não há mais de onde tirar. Os serviços públicos prestados à sociedade pelo estado brasileiro são muito deficientes e as equalizações que têm de ser feitas são no campo burocrático, onde o espaço de ganhos é mínimo”. Do seu ponto de vista – seu sindicato é um dos mais atuantes do Sistema Fiec – “alterações profundas teriam de envolver a questão da dívida”. E sem respirar, Carlos Rubens Alencar conclui assim o seu discurso de fim de ano: “É na dívida que se localiza o grande pacto político e social a ser construído no País. Fora disto, continuaremos a ter a sociedade que temos hoje, cuja resultante mais visível é o aumento da violência, expressão cristalina do fracasso humano”. Esta coluna acrescenta: do fracasso humano e de todos os governos, incluindo os atuais.

SENAI e Covid

Todas as unidades do Senai-Ceará mobilizaram-se neste ano para criar, desenvolver, produzir e distribuir para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado equipamentos para o tratamento de pessoas infectadas pelo Covid-19, hospitalizadas ou não. O diretor-regional do Senai no Ceará, Paulo André Holanda, informa que, no pico da pandemia, o Senai-Ceará instalou o Laboratório Elmo, um ambiente que simula uma UTI hospitalar e promove os testes clínicos e de uso do capacete Elmo, que substitui com sucesso o respirador. Esse capacete já começou a ser produzido em escala industrial pela fábrica da Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz.

Aos leitores desta coluna, o agradecimento do editor pela sua audiência ao longo deste trágico 2020. Que o Ano Novo de 2021 traga para os cearenses – em primeiro lugar – a vacina contra a Covid; em seguida, saúde para todos; e, por fim, a recuperação do emprego para os que o perderam neste ano. Feliz 2021 para todos!

Esta coluna ouviu o seguinte comentário de uma jovem mãe residente em um distrito de um município do Sertão Central do Ceará, onde está a maior bacia leiteira do Estado: “Lá onde eu moro, ninguém fala em Covid, mas em droga é só no que se fala”. De acordo com ela, “a Polícia faz nada” para barrar a ação dos traficantes.