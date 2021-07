Empresário cearense instala maior usina eólica do mundo

Controlada pelo cearense Mário Araripe, a Casa dos Ventos, maior desenvolvedora de energia renovável do país, começou a operar o que será, até fim de 2022, o maior parque de geração de energia eólica do mundo, com potência instalada de 1,3 GW (gigawatts).

Trata-se do Complexo Rio dos Ventos, em acelerada instalação no vizinho Rio Grande do Norte, cuja primeira fase, com potência instalada de 504 MW (megawatts), terá 120 turbinas, 15 das quais já entraram em operação comercial, sendo que outras 15 operarão até meados de agosto.

A Casa dos Ventos esforça-se para que, a cada semana, entrem em operação até cinco turbinas geradoras.

A segunda fase do projeto – que começará a ser implantada ainda neste semestre e estará pronta no fim do próximo ano – acrescentará ao mesmo Complexo Rio dos Ventos mais 534 MW.

Ao mesmo tempo, a Casa dos Ventos está instalando no interior da Bahia o projeto eólico Babilônia, com capacidade instalada de 360 MW, cuja operação será iniciada simultaneamente com a da segunda fase do Complexo Rio dos Ventos.

Estão sendo investidos nos dois empreendimentos R$ 7 bilhões.

Com os dois projetos, a empresa de Mário Araripe será dona do maior parque mundial de geração de energia eólica.

Mas isso é pouco: na última quarta-feira, 14, a Casa dos Ventos e o Governo da Bahia celebraram um protocolo por meio do qual a empresa investirá R$ 8,6 bilhões em quatro municípios baianos, nos quais implantará vários parques de geração de energia eólica.

GIGANTE AMAZON ESTÁ CHEGANDO

Que a gigante Amazon terá em Fortaleza um grande Centro de Distribuição, todo mundo já sabe desde o dia 6 de julho do ano passado, quando esta coluna o revelou.

O que falta acertar – e já está sendo acertado – é o tipo de incentivo fiscal que o Governo do Ceará concederá à empresa fundada por Jeff Bezos para que ela instale seu CD no IV Anel Viário, na geografia de Itaitinga, como esta coluna antecipou há exatamente um ano.

As obras físicas do conjunto de galpões a ser ocupado pela Amazon estão praticamente finalizadas, realizando-se agora os serviços finais.

Desconhece-se o valor mensal que a Amazon pagará pela locação dos imóveis.

O CD da Amazon será capaz de atender à demanda do Ceará e dos estados do Piauí, Maranhão e Pará.

As pessoas que trabalharão no Centro de Distribuição da Amazon – cujo valor de mercado é de cerca de US$ 3 trilhões – estão sendo selecionadas há algum tempo.

Que se cuide o Magazine Luiza, que, por enquanto, é o preferido dos cearenses para as compras on-line (a empresa de Luiza Trajano tem um CD em Maracanaú, que garante entregas rápidas).

PLANO SAFRA FINANCIA ENERGIA SOLAR

Uma boa novidade foi incluída pelo Ministério da Agricultura no Plano Safra 2021/2022. Trata-se da ampliação de recursos e opções de financiamento para produtores rurais que querem investir em energia solar.

Por exemplo: o Programa ABC passou a permitir o financiamento de energia renovável, potencializando os benefícios da energia solar fotovoltaica à Agricultura de Baixo Carbono (ABC).

Com isso, quatro programas de financiamento do Plano Safra já incorporam o uso de energia solar pelo agronegócio: Pronaf, Inovagro, Prodecoop e ABC.

Somadas, essas linhas representam R$ 26,9 bilhões para investimentos em projetos no meio rural, um aumento de 56% em relação aos R$ 17,3 bilhões da edição anterior.

Na avaliação do CEO da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, há linhas de crédito para geração própria de energia solar disponíveis para produtores de todos os portes, em todas as regiões do Brasil.

“A energia solar será cada vez mais estratégica ao agronegócio, pois traz inúmeros benefícios aos produtores rurais. A Absolar trabalhou junto ao Ministério da Agricultura para ampliar o crédito para energia solar no campo e o novo Plano Safra avançou nesta direção: são mais opções de financiamento e mais recursos para facilitar o acesso à tecnologia, o que merece aplausos, celebra Sauaia.

UMA PALESTRA SOBRE OVOS NO SUPERMERCADO

Promovida pelo Instituto Ovos Brasil (IOB), que, como o nome sugere, reúne empresas avícolas de todo o país, realizou-se quarta-feira, 14, debate virtual sobre a “Comercialização e venda de ovos em supermercados – Margem do supermercado e outras questões”.

Do debate, participou Airton Carneiro Júnior, sócio e gestor da Avine Alimentos, empresa cearense fundada em 1992 e presente nos mercados do Norte e do Nordeste.

Ele abordou a relação de sua companhia com o mercado varejista, que, na sua opinião, “sempre foi muito amistosa e respeitosa”.

A produção de ovos da avicultura cearense tem crescido mais de 10% ao ano.

EMBRAPA DESCOBRE BOA BACTÉRIA NO MANDACURU

Atenção para esta informação da Embrapa:

Uma bactéria encontrada na rizosfera do mandacaru (Cereus jamacaru), importante cacto da região da Caatinga, vai ajudar as lavouras de milho brasileiras a suportar a seca.



A rizobactéria Bacillus aryabhattai é a base de um novo bioinsumo que aumenta a resiliência e a capacidade de adaptação das plantas do cereal ao estresse hídrico. O produto, que recebeu o nome comercial de Auras, é capaz de promover o crescimento da cultura mesmo em condições de seca.

A nova tecnologia é resultado de mais de 12 anos de pesquisa e chega ao mercado por meio de parceria entre a Embrapa Meio Ambiente, de São Paulo, e a NOOA Ciência e Tecnologia Agrícola.

É o primeiro produto comercial destinado a mitigar os efeitos causados pelo estresse hídrico nas plantas e não tem concorrentes registrados no Ministério da Agricultura.

O Auras é capaz de reduzir os efeitos causados pelas estiagens prolongadas, minimizando riscos e expressando o potencial das lavouras. A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa e será produzida e distribuída, exclusivamente, pela NOOA.

O foco inicial do produto será o milho, com estimativa de 70% da demanda na segunda safra (safrinha) e os 30% restantes na safra de verão, a primeira.

Isso porque o milho de segunda safra é sempre o mais afetado por veranicos e restrições hídricas em geral. A NOOA informa que seu produto não aumenta a produção, porém, protege a lavoura de perdas ocasionadas pelo estresse hídrico.



A estimativa é que o Auras salve da seca entre seis e oito sacos de milho por hectare, em média, contra um investimento que gira ao redor de meio saco de milho por hectare. A intenção é ampliar o uso do produto para outras culturas, como soja e trigo.

A história da agropecuária brasileira é dividida entre antes e depois da Embrapa.

CEARÁ TEM 3 CAMPEÃS DE VIOLÊNCIA

Saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com o ranking das 10 cidades mais violentas do país.

Oito delas estão localizadas na região Nordeste.

Agora, vem o pior: dessas oito, três são cearenses.

E o mais grave: a primeira colocada do ranking, sendo, pois, a mais violenta do Brasil, é Caucaia.

As outras duas são Maranguape, na quinta posição, e Maracanaú, na sexta.

Detalhes: as três fazem limite geográfico com Fortaleza, integrando sua Região Metropolitana.

INCRÍVEL! CONGRESSO TRIPLICA FUNDO ELEITORAL

Ontem, esta coluna abordou a má qualidade da maioria dos políticos brasileiros, os quais, provando o que aqui foi dito, tomaram mais uma decisão prejudicial ao país e à sua população.

Já era noite quando o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em cujo texto foi incluída a dotação de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Eleitoral, dinheiro que será dividido entre os partidos para gastos na campanha eleitoral do próximo ano.

O PT e o PSL deverão abiscoitar R$ 600 milhões daquela montanha de dinheiro público.

A dotação desse fundo era de R$ 2 bilhões, que praticamente foi triplicada com a decisão de ontem.

A LDO aprovada ontem prevê um déficit de R$ 170 bilhões no OGU de 2022.