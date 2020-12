Empresa mineira extrai e exporta mármore do interior de Canindé

Uma das mais tradicionais empresas brasileiras de extração e beneficiamento de mármores e granitos, a mineira Dapaz instalou-se na zona rural do município cearense de Canindé, onde faz a extração de blocos de mármore destinados aos mercados interno e à exportação.

O presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), Carlos Rubens Alencar, fonte desta informação, adiantou que a Dapaz também está também atuando nos municípios de Granja e Viçosa do Ceará.

Ele confirmou que, pelo menos, duas empresas, sendo uma do Espírito Santo, deverão instalar, ao longo de 2021, plantas industriais na ZPE do Pecém para o beneficiamento dos blocos de rochas ornamentais extraídos do chão cearense e destinados ao mercado estrangeiro.

De acordo com o presidente do Simagran-Ceará, apesar de todas as consequências econômicas e sociais impostas pela pandemia da Covid-19, houve, de janeiro a novembro deste ano, um crescimento de 12,9% nas exportações cearenses de mármores e granitos.

O valor alcançado com as exportações – ele revelou – alcançou US$ 23,3 milhões.

“Isto sinaliza para um crescimento consistente, considerando o incremento do consumo mundial dos quarzitos, dos quais o Ceará é uma das grandes referências mundiais pela qualidade de seus produtos, que estão incluídos entre os mais desejados”, disse à coluna Carlos Rubens Alencar.

Hoje, as exportações de blocos se rochas ornamentais extraídos no Ceará representam 56% de suas vendas totais, mas esse percentual aumentará a partir do momento em que começarem a operar as futuras indústrias beneficiadoras, que agregarão valor aos produtos.



Além das duas indústrias que se instalarão em 2021 na ZPE do Pecém, uma terceira beneficiadora também se instalará no Ceará, informou o presidente do Simagran-Ceará, para quem é igualmente promissor o mercado interno brasileiro, tendo em vista a retomada da construção civil, que já opera nos níveis de antes da pandemia.



“Inclusive a construção civil do Ceará”, finalizou Carlos Rubens.