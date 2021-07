Empresa de saúde de SP compra Hospital Gastroclínica

Está sendo vendido o Hospital Gastroclinica, localizado na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza.

De acordo com a agência Estado, empresa Kora Saúde, com sede em São Paulo, por meio de sua vinculada Camburi Participações, acertou a compra de 100% do capital do Gastroclínica por R$ 80 milhões.

O valor estará sujeito a ajuste de acordo com a variação da dívida e do capital de giro da empresa que administra o hospital cearense, que é a Clínica de Endoscopia e Cirurgia Digestiva Dr. Edgard Nadra Ary.

A operação, embora acertada, ainda não foi fechada, segundo informou à coluna uma fonte do mercado financeiro.

No site da Kora Saúde, está informado que a empresa é dona de 11 hospitais com mais de 1.500 leitos, dos quais 450 são de UTI.

A Kora é sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista.