Empresa de rebocadores da Maersk tem Pecém na mira

Braço da gigante dinamarquesa Maersk – uma das três maiores companhias de navegação do mundo – na operação de rebocadores portuários, a Svitzer está com um olho voltado para o mercado do Nordeste.

Mas mantém dois olhos abertos na direção do Porto do Pecém.

Esta coluna pode informar que, ontem, a Svitzer comprou quatro novos rebocadores do tipo Azimuth Stern Drive (ASD), com força de tracção média de 70 toneladas.

Os rebocadores foram encomendados ao estaleiro Rio Maguari, de Belém do Pará, que os construirá.

Desde a sua chegada ao Brasil em 2015, a Svitzer disponibiliza 14 rebocadores ASD para atender aos seus clientes nos portos de Santos, Vitória, Rio Grande, São Francisco do Sul e Paranaguá, e esta será a quarta vez que a empresa encomenda novos rebocadores a serem construídos no Brasil.

Os quatro novos rebocadores serão da série RAmparts 2300 desenhados por Robert Allan Ltd.

O primeiro dos quatro novos rebocadores será entregue em outubro de 2022; o último se-lo-á em abril de 2023.

De acordo com Daniel Cohen, diretor executivo da Svitzer Brasil, a intenção da empresa é operar os novos rebocadores em portos nordestinos, mas a empresa ainda avalia quais seriam os mais adequados. Entre estes, está Pecém, onde a Maersk opera de forma destacada.

ECONOMISTAS APLAUDEM A PAGUE MENOS

Eis a seguir, algumas opiniões sobre a compra da rede de farmácias Extrafarma pela rede Pague Menos, sediada em Fortaleza. O negócio custou R$ 700 milhões.

A concorrência será reduzida?

Alcântara Macedo, economista, professor da UFC e consultor empresarial disse à coluna:

“Hoje, a Pague Menos é uma empresa cearense, com visão nacional. (A compra da Extrafarma) Foi, sobretudo, uma demonstração do talento do seu fundador, Deusmar Queirós, orgulho do empresariado cearense. A concorrência, no meu entendimento, ganhará. O mercado brasileiro é um continente, carece da competitividade para equilibrar o preço de mercado.”

José Maria Porto, também economista e consultor, opinou nos termos a seguir:

“Em qualquer setor da economia é salutar para o consumidor a concorrência. Quando um setor é dominado por grandes redes, não se oferece ao consumidor a possibilidade de pesquisar e escolher o produto com um preço mais acessível. Além disso, enfraquece mais ainda os pequenos empresários, inibindo assim, a criação de novos empregos.

“As pequenas redes de farmácia estão passando por enormes dificuldades. Algumas em recuperação judicial e outras sucumbiram à falência. Infelizmente, o mundo tende à concentração. Isso pode ser observado no setor bancário, de saúde, rede de supermercados, dentre outros setores de relevância na economia.”

Por sua vez, o secretário Executivo da Casa Civil do governo do Ceará, economista e consultor Célio Fernando, manifestou assim sua opinião sobre o tema:

“Cada vez mais, a pujança do empreendedor cearense rompe fronteiras. Mostra a qualidade e vocação de um Estado com muitos ícones na economia nacional. O Grupo Pague Menos revela-se cada vez mais competitivo e sustentável!”

Sérgio Melo, da SM Consultoria, também se manifestou. Ele disse:

“Quanto maior a concorrência, melhor. Entretanto, não vejo comos endo problema para os consumidores (a compra da Extrafarma pela Pague Menos), pois outros grandes players estão presentes na região.

CPI DA COVID É UM PALANQUE PRÉ-ELEITORAL

Ao longo de cinco horas, o senador Renan Calheiros inquiriu ontem o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Foi durante mais uma longa reunião da CPI da Covid, cujo claro objetivo de quem a requereu é provar que Pazuello e o presidente da República, Jair Bolsonaro, são culpados, por omissão, pela morte de quase 450 mil brasileiros, vítimas desta trágica pandemia.

A CPI, criada por motivação política, terá, também, um relatório final com objetivo político, o de provocar o início de um processo de impeachment contra Bolsonaro no Congresso Nacional.

Respondendo a sete processos que tramitam, em passo de tartaruga, no Supremo Tribunal Federal, quase todos ligados à corrupção, Renan Calheiros esforçou-se ao máximo para obter uma resposta que o levasse a colocar o ponto final que falta ao seu relatório já prévia e mentalmente elaborado e cuja conclusão será: o presidente e seu ex-ministro são culpados.

É o desfecho óbvio a que se chega, tendo em vista que Renan Calheiros e seu colega presidente da CPI, senador amazonense Omar Aziz, rejeitam qualquer tentativa de convocar alguns governadores acusados de desvio de dinheiro enviado pelo Governo da União para o combate à pandemia, no ano passado.

O que fizeram os governadores, prefeitos e secretários de saúde com o dinheiro da União não parece interessar à direção da CPI.

Entre os governadores acusados, estão os do Amazonas, base política de Aziz, e do Pará, mas convoca-los para depor não está nos planos dos que comandam a CPI.



No Amazonas, foi uma loja de vinhos que, em abril do ano passado, no início da pandemia, forneceu ao governo estadual, a preço superfaturado, os respiradores artificiais.



O próprio governador foi apontado pela investigação da PF como responsável pelo esquema que desviou os recursos.

No Pará, a PF fez uma operação que envolveu, igualmente, o governador do Estado.



Até agora, porém, essas operações não deram resultado prático, pois tudo segue como antes naqueles dois estados do Norte do País: todos os suspeitos estão em liberdade e a investigação está paralisada.

Dos 11 membros da CPI da Covid, só 4 são declaradamente favoráveis ao governo Bolsonaro.

Como as famosas CPIs anteriores, incluindo a do Mensalão do PT, instalada em julho de 2005, a dos Correios, criada em maio do mesmo ano, e a do Petrolão, de 2014, a da Covid-19 é um palanque pré-eleitoral.

O debate na CPI não é pela busca da verdade sobre os culpados pela explosão da pandemia da Covid-19, pela falta de oxigênio em Manaus, pelos desvios de dinheiro transferido pela União para os estados e municípios com a finalidade do combater a doença, mas pelo exclusivo objetivo de apurar alguma prova de culpa de Bolsonaro e Pazuello.



Para a oposição e seus porta-vozes, essas provas já existem. Para os que apoiam o governo, inclusive nas redes sociais, a culpa pela morte de quase 450 mil mortes pela Covid é o STF que tirou do governo da União e deu aos governadores e prefeitos o direito de impor restrições ou não ao funcionamento das atividades econômicas.

Resultado: encaminhamo-nos para meio milhão de mortes pela pandemia e para uma taxa de desemprego recorde, que chegou a 14,4 milhões de pessoas sem emprego.

O que se quer na prática – na oposição e no governo – é antecipar a campanha eleitoral de 2022, no que estão juntos, de um lado e de outro do espectro político, todos os partidos, ideológicos e fisiológicos. Sem exceção.

ENEL CORTA A LUZ DE RESTAURANTES

Está feia a coisa para os restaurantes. Além de terem permanecido fechados durante longo tempo, reabrindo recentemente, com horários reduzidos, os bares e os restaurantes enfrentam, agora, um novo problema: o corte no fornecimento de energia elétrica.

Sem dinheiro para cumprir os compromissos com seu pessoal e com seus fornecedores, os donos de restaurantes mandam mensagem a esta coluna, informando que funcionários da Enel estão cortando a luz dos seus estabelecimentos. E citam alguns casos.

Taienne Righetto, presidente da Abrasel-Ceará, lembra que o governo do Estado ficou de oferecer condições especiais para os restaurantes, incluindo a isenção nas contas de luz durante um determinado período, o que ainda não aconteceu, apesar de já se terem passado dois meses da promessa.

PIX PASSA DE 1 TRILHÃO EM TRANSAÇÕES

Lançado há seis meses pelo Banco Central do Brasil, o Pix - sistema de pagamento instantâneo – já ultrapassou a marca de 1 trilhão em transações entre pessoas físicas ou jurídicas.

O cadastro e a forma de pagamento e recebimentos já se tornou rotina entre os brasileiros.

Até o mês de abril passado, 197,8 milhões de chaves foram registradas. O número representa 75,6 milhões de famílias.

Com relação às pessoas jurídicas, foram 8,8 milhões de chaves para 5,4 milhões de empresas.

De acordo com o BC, a maior parte das chaves registradas são os CPFs dos titulares, com 72,5 milhões de cadastros.

Logo em seguida, as chaves são de números aleatórios (68,8 milhões), números telefônicos (51 milhões), e-mails (33,7 milhões) e CNPJs (4,7 milhões).

Segundo o Banco Central do Brasil, nesses seis meses, o valor médio de um Pix é de R$ 717.

CIRO CHAMA LULA PARA O DEBATE. LULA RECUSA

Pelas redes sociais, o ex-governador Ciro Gomes está chamando o ex-presidente Lula para debater as novas ideias do PT.

Ciro quer debater com Lula “em qualquer dia, a qualquer hora, por qualquer meio e em qualquer território”, disse o ex-ministro ontem pelo Twitter.

Anotem: um debate assim, com Lula, só acontecerá quando começar o horário eleitoral gratuito do pleito presidencial de 2022, que só acontecerá daqui a um ano e quatro meses (as regras dessa eleição ainda nem foram elaboradas).

Neste momento, as pesquisas não anotam qualquer indício de existência de uma terceira via, um nome de centro capaz de emergir da polarização que cresce entre a direita de Bolsonaro e a esquerda de Lula. E Ciro não é de centro, mas de centro-esquerda.

MARANGUAPE LACTICÍNIOS MODERNIZA A MARCA

Mudou a marca da Maranguape Lacticínios, que nasceu em 1964, na vizinha cidade de mesmo nome, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Fundada pela Cooperativa Agrícola Mista de Maranguape, a empresa ganhou força e hoje ocupa uma posição no mercado cearense de leite e seus derivados.

As embalagens do leite, do queijo, da manteiga e dos iorgutes produzidos pela Maranguape Lacticínios também foram repaginadas e adequadas à modernidade estética e, principalmente, às exigências do consumidor.

BETO FALA NO LIDE-CEARÁ

Hoje, às 12h30, por vídeo conferência, o empresário Beto Studart, ex-presidente da Fiec e sócio majoritário da BSpar, participa da reunião do Lide-Ceará, entidade que congrega empresários dos diferentes setores a economia cearense.

Ele contará a sua história e a de sua empresa, hoje focada no mercado imobiliário.

A reunião será conduzida pela presidente do Lide-Cará, Emília Buarque.

COVID ELEVA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS

Ajudada pela pandemia da Covid-19, em consequência da qual se elevou o consumo de medicamentos, cujos princípios ativos são em sua maioria importados, a indústria química brasileira registrou bons resultados no primeiro trimestre deste ano.

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) informa que o volume das importações dos insumos subiu 19,1% de janeiro a março de 2021.

No Ceará, também.

A empresa cearense JM Negócios Internacionais, especializada em despacho aduaneiro, atuou, no primeiro trimestre deste ano, na importação de 70 toneladas de insumos para a indústria farmacêutica, equivalentes a R$ 6 milhões.