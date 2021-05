Empresa brasileira vive num manicômio tributário

Com seu jeito franco de dizer o que pensa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem, durante audiência pública por vídeo conferência promovida pela Câmara dos Deputados, que o modelo tributário brasileiro pode ser considerado “um manicômio tributário”.

Com todo o respeito a quem pensa diferente, esta coluna entende que o ministro Guedes tem razão.

Ele repetiu o que falou logo no início da gestão do governo Bolsonaro, quando chamou o modelo atual de injusto e regressivo, castigando os pobres e privilegiando os ricos.



Para Paulo Guedes, a proposta de Reforma Tributária, que precisa de ser acelerada em sua tramitação no Parlamento, “tem de mudar isso”, citando especificamente as desonerações.



Hoje, o Brasil concede R$ 300 bilhões em isenções fiscais e ainda tem uma montanha estocada de R$ 4 trilhões em contenciosos judiciais.

Na opinião do ministro Paulo Guedes, é necessário remover boa parte desses subsídios.



“Se os impostos forem mais baixos, funcionais, e com uma base mais ampla, vamos reduzir tanto os contenciosos de quem tem poder econômico, quanto as desonerações e subsídios de quem tem poder político”, disse ele, acrescentando uma sugestão:

“Vamos resolver isso juntos, no Congresso, durante a Reforma Tributária”.

(Ontem à noite, o presidente da Câmara, Artur Lira, num ato solitário, decidiu extinguir a comissão especial que tratava da Reforma Tributária, devendo criar outra).



Para esta coluna, o discurso do ministro da Economia está correto, mas a maioria dos deputados e dos senadores, na antevéspera de um ano eleitoral e com um clima político efervescente, não parece disposta a votar – e aprovar – a criação de um novo modelo tributário.

O que está em jogo nessa reforma é um novo Pacto Federativo, e esta coluna repete: os estados produtores, principalmente São Paulo, que responde por 42% do que o país produz, não pretendem abrir mão das vantagens que conquistaram, e para isso têm força política. Os paulistas, por exemplo, contam com a convergência do PT e do PSDB nesta matéria.

Como vem pregando Paulo Guedes, está na hora de ser revista a magnânima política de incentivos fiscais e de desoneração de tributos. Essa política precisa de revisão, pois há excesso de benevolência com dinheiro público para usufruto do setor privado, que reclama de tudo e sempre quer mais, obstruindo qualquer tentativa do governo de abrir a economia à concorrência estrangeira.



O que está a pedir o ministro da Economia – uma boa redução das desonerações fiscais – é o que aconselha o bom senso.



O governo não tem dinheiro para investir, pois o pouco que existe é para garantir a manutenção da caríssima e ineficiente estrutura administrativa dos três poderes nas esferas federal, estadual e municipal, dominadas pelas corporações do serviço público.

No próximo ano, haverá eleições gerais. Será mais um bom momento para a escolha de novas vocações para a política nacional. O material em uso, hoje, dá claros sinais de fadiga.



CONSTRUÇÃO PESADA RECLAMA DO PREÇO DO ASFALTO

Neste ano, subiu, e subiu muito – 25% - o preço do cimento asfáltico. E em 18% o do asfalto diluído.

Decisão da diretoria da Petrobras, que, tendo trocado de presidente há poucos dias, segue aumentando os preços dos seus produtos.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará, Dinalvo Diniz, “trata-se do maior aumento da história”.

Diniz entra com os dois pés:

“Esses reajustes impactam diretamente as obras de pavimentação. Afetam, sobretudo, os contratos de obras em andamento, que contam com mudanças de preços no material bruto, que é o asfalto. Assim, teremos obras ainda mais longas”, protesta ele.

TERMACO RENOVA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

Uma das grandes operadoras nordestinas de logística integrada, a cearense Termaco acaba de obter a renovação de sua Certificação Internacional de Qualidade ISSO 9001:2015.

Com 35 anos de atividades, a Termaco tem um time de 800 colaboradores e movimenta, diariamente, 800 toneladas de carga fracionada nos modais rodoviário e aéreo.

AURORA ALIMENTOS DOA CARNE DE FRANGO

Doados pela empresa Aurora Alimentos, que tem filial em Fortaleza, serão entregues até domingo 28 toneladas de carne de frango a 8.400 mães residentes em 50 comunidades carentes de 20 municípios cearenses.

Domingo, 9, será celebrado o Dia das Mães.

A iniciativa está sendo executada em parceria com a Central Única das Favelas.

AÇO CEARENSE TEM NOVO SITE NO AR

Totalmente remodelado, entrou no ar novo site do Grupo Aço Cearense na internet.

O endereço éwww.grupoaçocearense.com.br

Criado pela agência Atratis Digital, o site disponibiliza conteúdo institucional e outras informações relevantes sobre temas estratégicos para a companhia, reunindo em um só canal os dados e notícias das quatro empresas do grupo, que estão localizadas no Ceará, no Pará e no Tocantins, além do Instituto Aço Cearense, que é responsável por todas as suas ações sociais.



EMBRAER ANTECIPA O VOO PÓS PANDEMIA

Contrato de longo prazo foi celebrado pela Embraer com a companhia aérea Breeze Airways, dos Estados Unidos, cuja frota de jatos 190e E195 passará a dispor de uma grande variedade de componentes reparáveis, segundo o assegura o Programa Pool de suporte.

Fundada pelo empresário da aviação David Neeleman (o mesmo que fundou a Azul), a Breeze Airways é uma nova companhia aérea de baixo custo com decolagem prevista para este ano de 2021.

O acordo inclui cobertura total de reparação de componentes e peças, assim como acesso a um grande estoque no centro de distribuição da Embraer, apoiando o início da operação da companhia aérea.

A Breeze planeja oferecer voos ponto a ponto de aeroportos secundários menores, evitando hubs para tempos de viagem mais curtos – levando os viajantes até onde querem ir, na metade do tempo e por cerca da metade do preço.

É a aviação comercial antecipando o tempo de pós-pandemia.

DO CAJU AO MELÃO, DO MEL AO CAMARÃO

José Roberto Prado, sócio e vice-presidente do Conselho de Administração da cearense Itaueira Agropecuária, falou, por vídeo conferência, para empresários da fruticultura reunidos pelo braço brasileiro da PMA (Produce Marketing Association), uma associação de negócios que, fundada nos EUA, reúne 2.800 empresas de frutas, legumes e verduras localizadas em países dos cinco continentes (a Itaueira é sócia da entidade).

Ele disse coisas interessantes. Por exemplo:

A Itaueira começou há 38 anos, plantando e comercializando caju de mesa em uma área de oito hectares no interior do Piauí, negócio que poderia ter prosperado se um supermercadista de São Paulo não lhe tivesse sugerido: “Cultive melão, e se ele for tão saboroso quanto o caju, eu compro a produção”. Deu certo.

A empresa trocou o caju pelo melão e hoje produz também melancia, uva sem caroço e mel de abelha numa área de mais de três mil hectares no Piauí e na Bahia.

“Para chegarmos ao ponto certo de qualidade e sabor de nossa uva sem caroço, investimos durante seis anos em tecnologia”, disse José Roberto Prado, para quem uma coisa é fruta doce, outra coisa é fruta saborosa, uma diferença que o consumidor logo descobre.

Prado explicou ao auditório da PMA que, como não há fruticultura sem abelhas para o processo de polinização das plantas, a Itaueira, que antes deslocava suas colmeias conforme a época das safras de melão (no Piauí, é na metade do ano; na Bahia, na outra metade), decidiu não só fixá-las em cada uma de suas fazendas, mas também multiplicá-las, tendo hoje quase cinco mil delas, das quais “nasce o mel Rei”.

Ele contou que “o camarão Rei nasceu de uma frustração”: a Itaueira comprou uma grande área de terra em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, para plantar melão.

Descobriu, contudo, que a água do subsolo, que irrigaria a área, era salobra, inviabilizando o projeto original. “Um amigo nos sugeriu: melão não gosta de água salobra, mas o camarão gosta”. O camarão Rei chegará às redes de restaurantes e aos supermercados por todo este mês.

Para terminar: José Roberto Prado advertiu: “A agricultura é para quem gosta de trabalhar. Ela detesta preguiçosos.”

HÁ UM BRASIL CRESCENDO FORA DA PANDEMIA

Como vai o Brasil hoje, para além da pandemia da Covid-19?

O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros respondeu ontem em sua rede social:

“O consumo nacional de energia elétrica foi de 43,44 GW em março passado, ou seja, 6% a mais do que em março de 2020. Foi a maior taxa de consumo desde março de 2014.

Mendonça de Barros, que foi presidente do BNDES no governo de FHC, transmitiu outra informação, citando o Broadcast, da Agência Estado:

“Com um novo ‘boom’ das commodities no mercado mundial, o Brasil, segundo o Banco Central, deverá voltar a ter um superávit nas contas externas, o que não acontece há 14anos”.

ECONOMISTA RICARDO AMORIM FALA HOJE PARA CEARENSES

Hoje, às 17 horas, no canal da Fiec no YouTube, o economista Ricardo Amorim falará para o empresariado cearense sobre “a indústria em novos tempos”, ou seja, pós pandemia.

Ricardo Amorim é o presidente da Ricam Consultoria, prestadora de serviços na área de negócios e da economia mundial, assessorando clientes a antever tendências nacionais e globais, por setores, e a maximizar oportunidades.

ELMO DO SENAI-CEARÁ AJUDA PACIENTES DO HOSPITAL UNIMED

Informa o Hospital Regional da Unimed Fortaleza (HRU): 60% dos seus 1.108 pacientes com Covid-19 que utilizaram o Elmo não precisaram de ser intubados.

O Elmo, um equipamento de respiração artificial não invasiva, feito de PVC e silicone, foi idealizado pelo médico Marcelo Alcântara e desenvolvido pelos técnicos do Senai-Ceará, um organismo do Sistema Fiec, e hoje é utilizado por hospitais públicos e privados no Ceará e em vários outros estados.

Ontem, o diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, reuniu-se com o presidente da Unimed Fortaleza, médico Elias Leite, na companhia de quem visitou o HRU.

BOLSAS EUROPEIAS E PETRÓLEO SOBEM

Na manhã desta quarta-feira, operam em alta de 1% as bolsas europeias.

Causa: os bons resultados das empresas no primeiro trimestre deste ano e nos sinais de recuperação econômica do Velo Continente.

O preço do petróleo tem alta: o barril do tipo Brent, negociado em Londres, é vendido hoje a US$ 69,28, enquanto o Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, é negociado a US$ 66,05 por barril.