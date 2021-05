Embrapa cede dois super freezers para PMF guardar Pfizer

No seu site na internet, Embrapa divulgou na manhã desta terça-feira a seguinte informação:

Dois ultrafreezers com capacidade de conservação a uma temperatura de 80 graus negativos já estão na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Fortaleza.

Os equipamentos, que fazem parte da infraestrutura do parque de laboratórios de pesquisa agropecuária da Embrapa Agroindústria Tropical, servirão à PMF enquanto durar a emergência causada pela pandemia da Covid-19.

Com o empréstimo, o município de Fortaleza está preparado para receber a remessa de 45 mil doses de vacina da Pfizer, que deve chegar nos próximos dias. Estima-se que os dois equipamentos possam conservar até 200 mil doses.

Em virtude da necessidade de conservação a baixas temperaturas, esta vacina será aplicada somente na Capital, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde (MS). O imunizante de RNA é conservado por até seis meses a 80 graus negativos, por 14 dias a 25 graus negativos e por até 5 dias com temperaturas de 2 a 8 graus.

Conforme a coordenadora de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Nivia Tavares Pessoa de Souza, o município de Fortaleza dispõe de duas câmaras frias, com capacidade de 2 a 8 graus, mas ainda não dispunha de ultrafreezer. O processo para aquisição do equipamento, que é importado e produzido sob demanda, foi iniciado em novembro passado.

O chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agroindústria Tropical, Gustavo Saavedra, informou que a Embrapa conseguiu desburocratizar o processo de empréstimo para que os equipamentos fossem entregues e instalados o mais rápido possível. A empresa ajustou seu cronograma de atividades para atender o município. “As unidades da Embrapa em todo o País têm colaborado com o enfrentamento da pandemia. É importante que toda a sociedade se mobilize para vacinar a população”.

Segundo Nívia Tavares, a vacina é recebida a uma temperatura de 25 graus negativos na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que distribui para os municípios. Ela explica que como Fortaleza concentra um terço da população do Ceará e o Governo do Estado precisa atender os demais municípios, a logística para o recebimento do imunizante da Pfizer na capital torna-se mais complexa. “Estamos em uma frente de guerra para que a população receba a vacina”, diz.

O imunizante da Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro. RNA são moléculas que levam instruções para a síntese de proteínas e para outras funções biológicas. Assim como as vacinas comuns, as vacinas de RNA mensageiro criam anticorpos contra um vírus que ameaça a saúde humana. Mas, ao invés de inserir o vírus atenuado ou inativo no organismo de uma pessoa, esse imunizante ensina as células a sintetizar uma proteína que estimula a resposta imunológica do corpo.

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ao todo, 17.550 doses da vacina da Pfizer chegaram ao Ceará no fim da tarde de segunda-feira (3) e uma próxima remessa deve chegar nos próximos dias. O imunizante deverá ser disponibilizado como primeira dose para pessoas do grupo da 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza, cadastrados na plataforma Saúde Digital. Serão duas doses, com intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda, conforme orientação do MS.