Embraer vende 8 jatos E175 para a SkyWest

Em mensage a esta coluna nesta quarta-feria, 12, a Embraer anunciou a venda de oito novos jatos E175 para a SkyWest para operação pela Alaska Airlines, somando-se a outros 32 jatos E175 da SkyWest que já operam na frota da companhia.

A aeronave E175 voará exclusivamente com a Alaska Airlines sob um acordo de compra de capacidade (CPA- Capacity Purchase Agreement, em inglês). O valor do contrato, que será incluído na carteira de pedidos da Embraer do segundo trimestre, é de US$ 399,2 milhões, com base no preço de lista atual.

A Alaska Airlines, novo membro da oneworld Alliance, tem atualmente 62 jatos Embraer E175 em sua frota, operada pelas companhias Horizon Air e SkyWest Airlines. A aeronave de 76 assentos será entregue com as cores da Alaska Airlines e configuração de três classes, a partir de 2022.



O presidente e CEO da SkyWest, Chip Childs, disse: “Com essas aeronaves, teremos mais de 220 jatos E175 em operação, mais do que qualquer outra companhia aérea no mundo. Nossos clientes adoram o E175; e temos grande confiança e apreciamos nossa parceria de longa data com a Embraer há mais de 35 anos”.



“Gerenciamos os impactos da pandemia e estamos em um caminho sólido de recuperação. O E175 continua sendo uma parte fundamental de nossa estratégia”, disse Nat Pieper, Vice-Presidente Sênior de Frota, Finanças e Alianças da Alaska Airlines. “Estamos entusiasmados com o crescimento nos próximos anos, o que sempre esteve no DNA da Alaska. O E175 é um avião excelente para nos ajudar a adicionar novas rotas e frequências e para complementar nossas aeronaves da linha principal para atender à demanda flutuante com a capacidade certa”.



Mark Neely, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Embraer Aviação Comercial para as Américas, diz que “o E175 é verdadeiramente a espinha dorsal do mercado regional da América do Norte; a participação de mercado da Embraer no segmento de 70-90 assentos na região é de 85%. Atualmente, há 588 jatos E175 voando em companhias dos EUA e Canadá para cidades do Canadá, Estados Unidos, México e América Central”.

O E175 tem sido fundamental para as operadoras pois são perfeitamente adequados para reconstruir frequências e adicionar capacidade incremental para atender à crescente demanda doméstica.

Durante 2020, foi o primeiro tipo de aeronave a se recuperar, cumprindo 100% do cronograma de 2019 da Alaska Airlines em novembro de 2020.

Em outubro passado, o E175 começou a complementar aeronaves maiores em diversas rotas internas no Alasca para atender flutuações de demanda.

A Alaska Airlines também vem construindo sua presença na Califórnia com o acréscimo de novas rotas sazonais entre cidades da Califórnia e do estado de Montana com o E175.